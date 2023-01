CFE: Así puedes cambiar el nombre del titular en tu recibo de luz.

Uno de los trámites que hay que realizar al comprar una casa es el de hacer el cambio de titular en el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto para facilitar trámites futuros y evitar confusiones con las autoridades.

Si aún no has hecho este trámite, no te preocupes, aquí te decimos cuáles son los pasos a seguir y qué documentos necesitas para iniciar con el proceso.

¿Cómo hacer el cambio de nombre en tu contrato de luz CFE?

Aunque muchos pensarían que con la pandemia por Covid-19 este trámite se puede hacer en línea, pero no, deben ir directamente a una de las oficinas en el área de atención a usuarios y dependiendo del motivo por el cuál quieras cambiar el nombre del titular, son los documentos que debes de llevar:

Constancia de no adeudos

Identificación oficial con fotografía vigente

RFC

Una fotografía de la lectura del medidor

Un recibo del pago del predial

Una carta por escrito que esté dirigida a la CFE que explique los motivos por los que necesitas hacer el cambio de nombre en el contrato.

Para quienes va a hacer el cambio al nombre del contrato de luz por motivos de compra-venta de la propiedad, una separación, divorcio o el fallecimiento del antiguo titular, los documentos necesarios son los siguientes:

Por compra-venta de propiedad

Que la cuenta de energía no tenga adeuda

Una copia del RFC si es que estás dado de alto en el SAT

Un documento dirigido a la CFE con los motivos para realizar el cambio

Una copia del predial

Una copia del contrato de compra-venta de la vivienda en propiedad

Una copia de una identificación oficial vigente

Una foto de la lectura del medidor

Te puede interesar: ¿Cómo puedo consultar el recibo de luz CFE desde el celular?

Por fallecimiento del antiguo titular

El acta de defunción del antiguo titular

Datos e información de la persona fallecida

Datos e información del nuevo titular del servicio

Nuevo número de la cuenta bancaria en donde se cargarán los recibos de luz CFE

El código universal del punto de suministro que aparece registrado último recibo de pago de luz.

El cambio de nombre en el contrato de luz dura entre 15 y 20 días por lo que se recomienda que tengas en mente las fechas antes de iniciar el trámite y no tengas imprevistos en el caso de que necesites el documento para algo importante.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!