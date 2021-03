CDMX tendrá bicitaxis más seguros para Centro Histórico

Con el objetivo de brindar un servicio más seguro y confortable, la organización de bicitaxis Los Mosquitos ajustan su vehículo prototipo para que la Secretaría de Movilidad (Semovi) lo apruebe y pueda dar servicio regular en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con la organización, se trata de un ciclotaxi con asistencia eléctrica al pedaleo, amortiguadores y cinturones de seguridad. Actualmente, está en proceso de modificación para cumplir con los requerimientos de la Semovi.

Entre los cambios que se aplican al bicitaxi están modificaciones al tipo de piso y a la altura del asiento, informó la cooperativa que actualmente brinda servicio en calles del Centro Histórico.

Prototipo del nuevo bicitaxi en CDMX

El nuevo bicitaxi está en espera de autorización en CDMX

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Semovi mantiene un proceso para para seleccionar los modelos de ciclotaxi que podrán circular en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El 22 de febrero pasado la dependencia publicó en la Gaceta Oficial una prórroga para que las organizaciones o personas que han presentado prototipos de taxis cumplan con los lineamientos técnicos mínimos solicitados.

Las unidades que no cuenten con una autorización o no cumplan con los requisitos técnicos de seguridad y accesibilidad, no podrán ser utilizados para prestar el servicio de transporte individual de pasajeros, indicó Semovi.

La dependencia informó que en el proceso ya existen, al menos, tres prototipos. La Semovi indicó que los vehículos no se darán a conocer en tanto no concluya el proceso de selección.

El servicio de ciclotaxis en el Centro Histórico está en un proceso de regulación, la Semovi informó que se emitirán 300 permisos a cooperativas y se establecerán tarifas.

Cabe mencionar que cada una de las unidades de bicitaxi que circulan en la ciudad de México, es de diversos precios, algunas marcas tienen un precio estimado por cada unidad de 40 mil pesos.

