CDMX pide a centennials no hacer estas trampas para vacunarse antes

El Gobierno de la Ciudad de México pidió a los jóvenes de 18 a 29 años que respeten el día y hora de las citas para la vacunación contra COVID-19, esto después de que fueron detectadas falsificaciones y otras ‘trampas’ por parte de este grupo.

“Les pedimos no compartir comprobantes de domicilio con personas que no son de su hogar; les pedimos no hacer Photoshop ni comprar comprobantes de domicilio, les pedimos ayudarnos a cumplir el plan de vacunación” dijo Eduardo Clark García Dobarganes, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública.

García Dobarganes agregó que los jóvenes no deben presentarse a las unidades macrovacunadoras de alcaldías que no les corresponden, pues las seis demarcaciones en las que se inició la inoculación recibieron una cantidad mayor de personas que las que fueron citadas para la aplicación de vacunas.

Jóvenes mienten para vacunarse en la CDMX

Benito Juárez y Miguel Hidalgo registraron un 50 % adicional de personas buscando vacunarse.

Según las autoridades, en la alcaldía Miguel Hidalgo se registró una sobredemanda de 25 mil personas, lo que solo quiere decir que jóvenes de 18 a 29 años llegaron en un día que no les corresponde o que no viven en esa demarcación.

Las personas adicionales también se presentaron en Benito Juárez (25 mil), Gustavo A. Madero (34 mil) y Tláhuac (13 mil).

Ante esta situación, García Dobarganes subrayó que “es insostenible un esquema en el cual llega 150 por ciento de las personas que esperamos”.

Vacunación CDMX 18 a 29 años

La jefa de Gobierno adelantará vacunación a este rango de edad.

La Ciudad de México inició esta semana la vacunación contra COVID-19 para personas de 18 a 29 años. La vacuna Sinovac será aplicada en las demarcaciones Tlalpan e Iztacalco, en tanto que las de Sputnik V serán utilizadas en Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó este viernes en conferencia de prensa que pedirá al Programa Nacional de Vacunación que adelante dosis correspondientes a la próxima semana para completar la aplicación en personas de 18 a 29 años.

