CDMX no tendrá restricciones sanitarias pese a semáforo amarillo

No habrá más restricciones en la capital

En el marco del evento de supervisión a los trabajos en el Instituto de Educación Media Superior Tláhuac, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aprovechó para dejar en claro que la CDMX permanecerá sin restricciones sanitarias a pesar del cambio de color en el semáforo epidemiológico.

Incluso resaltó que no se suspenderán ni las clases presenciales, ni conciertos o eventos masivos esto contrario a las recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha solicitado mantener medidas más estrictas ante la cuarta ola de Covid-19.

En el mismo caso de la capital del país se encuentra el Estado de México que como te informamos en La Verdad Noticias también cambió a semáforo amarillo, aunque aquí las autoridades si han previsto reforzar las medidas y limitar algunas actividades.

"No cambian las actividades de la ciudad": Sheinbaum.

En el evento que fue transmitido en el canal de You Tube del Gobierno capitalino Sheinbaum dijo que si hay escuelas con maestros contagios de coronavirus pero "es muy importante que veamos el impacto que tiene en las niñas y los niños el cierre de las escuelas, entonces por el momento no se ha pensado en cerrar... estamos en semáforo amarillo pero no cambian las actividades de la ciudad".

En el mismo sentido recalcó que a pesar de que la variante Ómicron es más contagiosa, el número de cuadros graves ha disminuido, por lo que su objetivo es continuar con la vacunación.

Finalmente, dejó muy en claro que no se piensa realizar la suspensión de conciertos o eventos masivos, por lo que únicamente pidió a la población cuidarse.

Panorama Covid en México

La Secretaría de Salud Federal confirmó este domingo que la entidad rebasó los 4 millones 667 mil 829 casos totales y acumula 303 mil 183 muertes derivadas de los contagios del Sars-CoV2 en México.

Con ello, las autoridades confirmaron que tan solo en las últimas 24 horas México registró 20 mil 872 infecciones confirmadas y 98 nuevas defunciones.

