CDMX: marchas con más diálogo y menos armas, así lo señaló Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes 12 de noviembre, entra en vigor el protocolo que brinda las acciones que tomaran los policías de la Ciudad de México al hacer frente a las marchas y manifestantes de la CDMX, cuyo fin primordial es no criminalizar ni reprimir a los ciudadanos que decidan realizar una protesta social, y con el que se busca dar lugar al respeto de los derechos de los seres humanos en todo momento.

Claudia Sheinbaum indicó, que una de las herramientas que se utilizarán en lugar de la violencia, será el diálogo; por lo que, en el nuevo acuerdo de actuación para estos casos, los policías están autorizados solo a usar uniforme y equipo de protección.

Además, señaló que en caso de que el diálogo y la intervención de las instituciones en favor a los derechos humanos, no de resultado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), se pondrán de acuerdo para su intervención, siempre apegados a los derechos humanos, con respeto, no criminalización, no uso excesivo de la fuerza y con única finalidad de liberar la vialidad, y sin uso de armas letales.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer por medio de su cuenta oficial en twitter, que ayer realizó visitas al barrio de Tepito, donde gustosa supervisó la obra en construcción del nuevo edificio del programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES, que forma parte de una de las estrategias de la Ciudad de México, con la que busca fomentar la educación, la capacitación y el desarrollo de las personas, estos se encuentran establecidos principalmente en las colonias, pueblos y barrios, donde las oportunidades se han limitado debido a la discriminación y la violencia.

Claudia Sheinbaum, también indicó, estar feliz de que una de las señoras con las que conversó durante su recorrido al barrio, le haya agradecido por los créditos que brinda El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico, y que tiene como principal tarea crear, mejorar y fortalecer el sector empresarial, proporcionando, a los ciudadanos interesados en desarrollar o crear su propia empresa, ayuda financiera o asesoría.