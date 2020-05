CDMX ha entregado 34 mil 388 créditos a microempresas por Covid-19

Durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México ha entregado hasta 34 mil 388 de los 50 mil créditos de 10 mil pesos cada uno a microempresas de la capital, lo que equivale a 343 millones 880 mil pesos.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la CDMX, Fadlala Akabani Hneide, quien destacó que la alcaldía a la que más microcréditos se le han entregado es Iztapalapa con el 24 por ciento, le siguen Gustavo A. Madero con el 12 por ciento, Xochimilco con el 9%, Tlalpan lleva el 7% y Tláhuac 6 por ciento.

Durante una videoconferencia el funcionario capitalino recordó que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo destinó un presupuesto de 500 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) para entregar 50 mil microcréditos, de los cuales restan por entregar 15 mil 612 a microempresas de la CDMX.

Las 50 mil microempresas o personas que trabajan en el autoempleo recibirán el crédito a 0% de interés, cuatro meses de gracia y dos años para pagar.

Akabani Hneide explicó que tras anunciar estos apoyos recibieron 100 mil 827 solicitudes; no obstante, se determinó que 50 mil 827 no cumplían con los requisitos para ser aprobadas, ya que algunas solicitudes eran realizadas por sectores que no contaban con una microempresa o desempeñaban una actividad de autoempleo.

Detalló que del sector servicio y comercio son los que han solicitado más, y para el sector industria. Le sigue el giro primario, es decir, de campesinos que se dedican no solamente a la venta de sus productos en forma inmediata, sino en su comercialización.

Cabe recordar que durante la contingencia por Covid-19, el Gobierno de México también apoyará con créditos de 25 mil pesos a 161 mil 274 negocios de la Ciudad de México, como zapaterías, pastelerías, joyerías, fondas, papelerías, carnicerías, entre otros.