CDMX: fuerte incendio en Park Plaza Santa Fe, las llamas fueron ENORMES (VIDEOS)

Impactante incendio se suscitó en la Ciudad de México (CDMX), cuando el fuego arremetió cerca de las inmediaciones de una plaza comercial, el fuego se puede ver claramente en videos que los testigos del siniestro compartieron rápidamente en redes sociales. IMPACTANTE INDECIO EN SANTA FE CDMX El lugar de los hechos se ubicó en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Avenida Javier Barrios Sierra en la CDMX, y el edificio donde se vivió fue identificado como Park Plaza Santa Fe. Los hechos ocurrieron entre las 11:00 y 12:00 horas de este jueves 19 de diciembre, y aunque no se reportaron heridos, la gravedad del fuego alertó a las autoridades, quienes evacuaron hasta 2 mil ciudadanos que se encontraban en el lugar de los hechos. ORIGEN DEL SINIESTRO Aunque, la primera versión brindada sobre el origen del fuego, fue la de un corto circuito, más tarde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (PC), confirmó, mediante su cuenta oficial en la red social de Twitter que, se debió a la quema de una planta de luz de la Park Plaza. OPERATIVO CONTRA INCENDIOS El personal que participó para detener el siniestro pertenecía a SUUMA Voluntarios, Bomberos de la CDMX y de Protección Civil. TUIT DE LAS AUTORIDADES La secretaría antes mencionada, tuiteó: "Personal operativo informa, de manera preliminar, que se quemó una planta de luz alterna en el edificio de Park Plaza, ubicado en Javier Barros Sierra No. 540 y Calle 3 Col. Lomas de Santa Fe @AlcaldiaAO. Se evacuó aproximadamente a 2000 personas de diferentes corporativos.". VIDEOS MUESTRAN ENORMES LLAMAS Los testigos no pudieron evitar compartir los videos que grabaron en el lugar de los hechos, y en estos, se logran ver llamas de enorme altura, así como a las personas que asustadas se retiraban del lugar de los hechos.