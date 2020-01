CDMX festeja el Año Nuevo bailando con la Sonora Dinamita y los Ángeles Azules

Capitalinos festejan el Año 2020 en Glorieta de la Palma|

La llegada del 2020, ha tocado los corazones de miles de personas alrededor del planeta Tierra, y en México, el festejo se vivió a lo grande en todos los rincones de la República Mexicana, familias enteras realizaron la cena de Año Nuevo y brindaron por el pasado 2019, y la capital del país, no se quedó a atrás, pues armó tremenda fiesta en Avenida Reforma.

CDMX FESTEJA LA LLEGADA DEL 2020

Con un concierto para todo el público que, deseará festejar el inicio del año 2020, los capitalinos se agruparon en la rotonda que une Paseo de la Reforma con la Calle Niza y Río Rhin, en la Ciudad de México, conocida como Glorieta de la Palma.

Fue alrededor de las 18:00 horas de la capital, cuando se dio inició a los festejos preparados para la celebrar la entrada del Año Nuevo, y José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la CDMX, dirigió algunas palabras al emocionado público, tratando de concientizarlo sobre el uso de cohetes, pues es uno de los principales contaminantes del aire en estas fiestas decembrinas.

En funcionario expresó: “Estaremos aquí, en este escenario, hasta la medianoche o un poquito más, y tendremos un espectáculo de luces en el cielo, porque le estamos apostando a no contaminar el espacio, y por ello no utilizaremos pirotecnia. Y recuerden no quemen cuetes para que mañana no haya contingencia”.

BAILONGO CON INVITADOS ESPECIALES

Al ritmo de las famosas canciones de los Bee Gees, de dio inicio a la celebración de Año Nuevo, y luego de pasar rápidamente recordando música del 2001 hasta la actualidad dieron las 21:00 horas, y el escenario de llenó de brillo cuando en él, se presentó la Sonora Dinamita, quienes tocaron éxitos como ‘Mi cucu’, ‘Escándalo’, ‘Mil horas’ y ‘Qué bello’.

Y aunque, la Sonora Dinamita es una de las grandes agrupaciones musicales amadas por los capitalinos, los originarios de la Alcaldía Iztapalapa, Los Ángeles Azules, arribaron al evento a las 23:00 horas, causando euforia a todos los asistentes.

Los también conocidos “los heraldos de Iztapalapa”, hicieron que resonarán éxitos como ‘Nunca es suficiente’, ‘Mi niña mujer’, ‘Cómo te voy a olvidar’, ‘Mis sentimientos’, y por su puesto ‘17 años’, el cual cantaron acompañados de Jay de la Cueva, el vocalista de Moderatto, quienes hicieron que todo asistente se pusiera a bailar felizmente.

Ángeles Azules en Glorieta Palma CDMX

FINALIZA FESTEJO CON ESPECTÁCULO DE LUCES

Un hermoso espectáculo de luces llegó al corazón de la Avenida Reforma en punto de las 12:00 del 1° de enero el 2020, y al concluir, José Alfonso Suárez, indicó que, los asistentes al evento fueron aproximadamente 180 mil ciudadanos, y agradeció al apoyo que el Gobierno de la CDMX brindó, para que el evento concluyera con saldo blanco. De igual manera, agradeció la presencia de Los Ángeles Azules, la Sonora Dinamita y DJ’s.

