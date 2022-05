CDMX demandará a empresa noruega por reporte ‘tendencioso’ sobre Línea 12

CDMX demandará a DNV por reporte ‘tendencioso’ sobre Línea 12

El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, inició la rescisión del contrato que celebró con la empresa noruega DNV y anunció que procederán legalmente a través de una demanda civil contra la firma que se encargó de realizaron dos informes técnicos y un análisis causa-raíz sobre el accidente ocurrido el 3 de mayo en la Línea 12 del Metro y que dejó 26 personas muertas y un centenar de lesionadas.

Este miércoles en conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que el tercer informe de DNV es “tendencioso y falso” y discrepa de las conclusiones alcanzadas en los primeros dos documentos, que atribuían el accidente en la Línea 12 a deficiencias en el diseño de la obra, particularmente por la falta de pernos Nelson.

La mandataria dijo que la firma noruega no siguió su propia metodología con marca registrada en el tercero reporte.

“Desde hace semanas, por el propio procedimiento no lo habíamos comentado y además porque es un procedimiento jurídico, iniciamos la rescisión del contrato a esta empresa. Este tercer informe es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, por esa razón es que iniciamos este procedimiento de rescisión del contrato y demanda civil contra la empresa”, declaró Sheinbaum Pardo este miércoles.

Reporte de DNV sobre Línea 12 es deficiente: Sheinbaum

Sheinbaum insistió en que DNV entró “a un proceso tendencioso".

La jefa de gobierno atribuyó que las conclusiones del tercer informe de DNV divergen de los primeros dos documentos a una presunta intervención de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Es un caminito que está ligado a ‘Mexicanos por la Corrupción’ y a un presunto conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte, porque entre otras cosas aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Ellos (DNV) presentan el tercer informe, la Secretaría de Protección Civil, con el apoyo de Movilidad y de Obras, hace una revisión. Se encuentra que no cumple con ningún criterio técnico y que realmente es un informe deficiente, mal ejecutado, tendencioso. Vamos a dar a conocer el informe que se presentó a la empresa, mostrando cómo no cumple ni con su propia metodología con la que se comprometió en el contrato en el tercer reporte. No cumple de ninguna manera con lo que ellos se comprometen”, dijo la jefa de gobierno.

"Ellos fueron contratados por una metodología que tiene una marca registrada, y lo único que hace es no seguir su metodología”, criticó.

Por su parte la empresa DNV emitió una declaración de prensa en la que indicó que “ya entregó el tercer y último reporte del Análisis Causa Raíz, producido por un equipo internacional de expertos, de acuerdo con la metodología RCA acordada y con estrictos procedimientos internos de calidad. Este informe final se entregó totalmente en apego a los requisitos contractuales, a tiempo y completo”.

¿Qué pasó con la Línea 12 del metro?

El pasado 3 de mayo del 2021 por la noche, se registró un aparatoso accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, se derrumbó un tramo de la estructura entre las estaciones Olivos y Tezonco, en ambas direcciones y cayó un tren que viajaba en dirección a la terminal de Tláhuac.

