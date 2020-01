CDMX cuidará las últimas compras de los Reyes Magos con más de 4 mil policías

El Día de Reyes Magos reactiva la economía de la Ciudad de México (CDMX), y con ello, la actividad de las organizaciones criminales se inicia a la par; por lo que, la capital contará con un operativo de seguridad especial para las compras que, los Reyes Magos realizarán este domingo, ya que hoy, es el último día para que adquieran lo solicitado en las cartitas que niños y niñas ya les hicieron llegar.

OPERATIVO DE SEGURIDAD CDMX

Serán hasta 4 mil 902 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los que, se repartirán entre las 16 Alcaldías de la CDMX, para poder resguardar la integridad y economía de los comerciantes y compradores que, este 5 de enero se concentrarán en las principales zonas de ventas de juguetes y artículos para infantes en la capital.

Policías vigilarán plazas en operativo de seguridad del Día de Reyes Magos

Además, estarán disponibles y en beneficio de los ciudadanos 10 ambulancias más, y al menos otras 272 patrullas, 18 motocicletas, 2 torres tácticas, 3 unidades especiales y hasta un helicóptero tipo Cóndor, se añadirá al operativo que, buscará resguardar la seguridad de los Reyes Magos durante sus compras.

TUIT DE LA SSC DEL OPERATIVO

Por medio de su cuenta oficial en la red social de Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comunicó a los capitalinos que, el operativo del Día de los Reyes Magos, entraría en marcha, pues tuiteó: “Con 4 mil 902 efectivos, 272 vehículos, 18 motocicletas y 10 ambulancias la #SSC pone en marcha el dispositivo de vigilancia por el #DíaDeReyes2020”.

El personal de la SSC se encontrará reforzando la seguridad en el Metrobús, Metro, tiendas departamentales, plazas comerciales, en las inmediaciones de los grandes y populares tianguis de la CDMX, así como, en los bancos.

Policía resguarda comercios en compras del Día de los Reyes Magos

RECOMENDACIONES DE LA SSC PARA LOS REYES MAGOS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), brindó algunas recomendaciones a los Reyes Magos, para que eviten riesgos, durante sus compras de este domingo 05 de enero.

Entre las más destacadas se encuentran: revisar cargos no reconocidos con su entidad bancaria, no acudir a cajeros que estén en situaciones inusuales, no retirar dinero en cajeros sin compañía, no realizar el conteo de efectivo en la calle, no perder de vista los plásticos de sus diversas tarjetas de débito o crédito, para evitar que las clonen, y, por último, solo realizar pagos en dispositivos que sean seguros.

