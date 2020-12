CDMX a punto de llegar al punto MÁXIMO de la epidemia de Covid-19

Ante el incremento de casos confirmados de Covid-19, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) aseguran que lo peor está por llegar.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación (ADIP), explicó en entrevista con Denise Maerker que la velocidad en el crecimiento de hospitalizaciones se incrementó al triple en los últimos tres días, alcanzando los 170 hospitalizados en promedio por día.

De seguir con este ritmo, en dos días se sobrepasará el umbral de hospitalizaciones máximas registradas en la CDMX y Valle de México, el cual fue de 6,457 el pasado 21 de mayo.

Los casos de Covid-19 tienen drástico aumento

Casi al máximo de hospitalizaciones por covid-19

“En los últimos 10 días hemos estado creciendo a un promedio de 100 personas hospitalizadas más por día, es una velocidad muy alta que no habíamos visto desde inicios de junio, no es la velocidad más alta a la que hemos estado creciendo, el punto máximo fue de 200 en la última semana de abril.

“Este rebrote que estamos teniendo sí nos está poniendo en una situación compleja en la cual, aún con menor velocidad que presentamos en mayo, estamos llegando a un nivel de saturación hospitalaria similar a la que se tuvo en el peor momento de la pandemia”, señaló Clark.

A pesar de este incremento, el gobierno de la CDMX no prevé un cierre total de los comercios ante el peligro de Covid-19, pues se corre el riesgo de enfrentar una crisis económica fuerte, adelantó el funcionario.

“En este momento la ciudad está al borde, no solo en salud sino en términos económicos. Hemos estado limitando ciertas actividades, pero no las hemos cerrado porque necesitamos tener ciertas medidas abiertas para también evitar una crisis económica fuerte que podría competir con una crisis fuerte de salud”, dijo el director de la ADIP.

En este sentido, se dijo a La Verdad Noticias, se seguirá apostando a la responsabilidad ciudadana y a otras medidas implementadas como la expansión hospitalaria y el incremento en el número de pruebas.

“La situación actual es grave, es urgente y apremiante, por eso vamos a seguir trabajando y hacer las modificaciones que consideremos pertinentes pero la Ciudad de México no puede y no tiene la capacidad para regresar a un confinamiento como el de marzo abril. No tenemos las condiciones económicas y sociales para hacerlo”, puntualizó.

