CDMX: Diableros exigen apoyos ante el Covid-19

Alrededor de unos cien cargadores de la Central de Abastos, conocidos como ‘diableros’ protestaron este jueves en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para exigir a las autoridades apoyos económicos con los que puedan hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19.

Antes del mediodía, los trabajadores se concentraron en la plancha del Zócalo capitalino y bloquearon paulatinamente algunas vialidades, esto a pesar de que a nivel nacional se encuentra la Fase 2 de la pandemia del Covid-19, por lo que las autoridades federales han pedido evitar reuniones donde haya más de 10 personas para evitar la propagación del virus.

Pero las posibilidades de contagiarse no les preocupa tanto como no percibir dinero de su trabajo durante este periodo en que varios negocios están cerrando temporalmente y que las personas ya no acuden hacer sus compras a la Central de Abastos, por lo que solicitan un apoyo económico a las autoridades correspondientes.

“El coronavirus no mata, el hambre si mata. Dos semanas sin trabajo”, exponían en sus letreros.

4 mil diableros piden apoyo al gobierno por coronavirus

Diego Méndez Jiménez, vocero de los manifestantes, señaló que consideraban también bloquear Avenida Central, en el Estado de México, en el caso de no tener una respuesta positiva del gobierno capitalino. Destacó que el apoyo económico sería para unos cuatro mil "diableros" de este mercado.

“Nos dijeron que no hay dinero para nosotros, entonces vamos a tomar las calles hasta que haya solución, venimos acá para explicar las necesidades que tenemos, estamos así por la cuarentena y no tenemos otro sustento económico", expuso Méndez Jiménez.

Díableros del Centro Histórico, merced y periferia protestan en el Zócalo, sin miedo al covid-19, buscan apoyo luego de que el trabajo disminuyera en esa zona "el hambre es más", aseguran. pic.twitter.com/f4giGioIi8 — La Silla Rota (@lasillarota) March 26, 2020

De acuerdo con el vocero de los diableros, desde hace dos semanas no han tenido ningún ingreso económico para el sustento de sus familias.

“Si no tenemos apoyo, ¿qué vamos a hacer nosotros?, nos vamos a morir de hambre en lugar de los contagios del coronavirus, por eso le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos destine un recurso para nosotros que no tenemos otros ingresos", puntualizó.