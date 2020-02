CDMX: Desaprueban administración de Claudia Sheinbaum

La aprobación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cayó 5 puntos; en diciembre la aprobación era del 50 por ciento y en febrero cayó a un 45 por ciento, mientras que su desaprobación aumentó de 37 a 40 por ciento.

Capitalinos exigen acciones en el gobierno de Sheinbaum

La encuesta con la que se obtuvieron estos datos las realizó Reforma a 800 personas a través de llamadas telefónicas entre el 20 y 25 de febrero. Los resultados muestran el descontento de los habitantes de la capital del país, principalmente en temas de seguridad y sobre todo contra las mujeres.

Con base en los resultados se determina que 8 de cada 10 entrevistados consideran que la violencia contra las mujeres ha aumentado en la capital en el último año.

El 72 por ciento considera además que Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir este problema y el 65 por ciento opina que la respuesta ante los casos feminicidios ha sido tardía, aunque el 54 por ciento ve que la jefa de gobierno ha actuado de manera sensible frente a estos delitos.

El 63 por ciento de los encuestados también señalaron que no puede solucionar las marchas y protestas en la CDMX; el 62% considera que no hace nada en combate al narcotráfico y el 60 por ciento que no mejora la seguridad pública.

En contraparte, las tareas que fueron calificadas como exitosas fueron la mejora de la movilidad con un 48 por ciento y del abasto de agua 42 por ciento.

Respecto al cuestionamiento sobre cuál es principal problema que hay en la ciudad: el 81% consideró que es la inseguridad, seguido muy por debajo de la corrupción (4%), la economía (3%), el tráfico y la movilidad (1%).

Para mí es importante y necesario escuchar continuamente las demandas y puntos de vista de l@s ciudadan@s. En las #AudienciasPúblicas atiendo personalmente de martes a viernes, de 6 a 7 am, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. pic.twitter.com/JHcPua7s9O — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 27, 2020

“Hay otras encuestas”, responde Sheinbaum

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que acepta la percepción ciudadana, pero defendió su gestión ante los resultados de la encuesta de Reforma, al señalar que existen otras encuestas donde los ciudadanos siguen respaldando su administración.

Claudia Sheinbaum lamentó los feminicidios en la capital, y señaló que estos no se producen de la noche a la mañana. “Hemos estado atendiendo el tema, ya no voy a entrar en debate con el Reforma”, concluyó.

