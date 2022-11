CDMX: ¿Cómo sacar la constancia de antecedentes no penales por Internet?

¿Eres de la Ciudad de México (CDMX) y no sabes cómo tramitar tu constancia de antecedentes no penales? No te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo desde la comodidad de tu casa.

Desde hace dos años, el gobierno de la CDMX digitalizó este y otros trámites para agilizar los tiempos de entrega.

¿Cómo tramitar constancia de no antecedentes penales en línea?

Autoridades de la Ciudad de México detallaron que usualmente este trámite tarda una semana en realizarse y hay que acudir a diversas oficinas. Ahora puedes obtener la constancia en máximo 24 horas.

Lo primero que tienes que hacer es entrar a este enlace e ingresar con tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes una cuenta todavía puedes crear una aquí.

Posteriormente deberás aceptar la manifestación bajo protesta de decir la verdad y seleccionar el tipo de trámite por el que solicitas la constancia. Deberás solicitar un formulario y subir los documentos que te pidan.

Para ello necesitas tener en formato digital tu identificación oficial vigente y comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses. Te darán un folio para darle seguimiento a tu trámite, así que es muy importante que lo guardes.

Al terminar el procedimiento te llegará una notificación en la que te avisarán que la información será revisada. Finalmente podrás descargar tu constancia en formato PDF. El documento incluirá un código QR.