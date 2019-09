CDMX: Casas Ara, estafa y pone en PELIGRO a miles; Profeco enmudece

Falta de agua, inundación en estacionamientos, filtraciones en las torres y el hundimiento de los edificios, son tan solo algunos de los problemas que están viviendo cientos de familia que habitan en el fraccionamiento Residencias Torres San Simón, ubicado en Lerdo 360, San Simón Tonahuac, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), el cual fue construido por la empresa Casas Ara.

Una de las afectadas por dicha compañía es Delia Ramírez López, originaria de Venezuela, quien llegó el año pasado a la CDMX para trabajar, motivo por el cual comenzó a buscar un lugar donde vivir en compañía de su esposo llegando hasta el fraccionamiento antes referido.

Cuarteaduras en paredes y techos de las viviendas de ARA

Al ver el departamento no se percató de ningún tipo de problemas, decidiendo comprarlo por la cantidad de un millón 790 mil pesos, mismos que adquirió por medio de un crédito en una sucursal bancaria.

Meses después comenzaron los problemas para Delia cuando comenzó a notar cuarteaduras en varias partes de su departamento, esto debido al hundimiento de la torre donde se ubica al igual que otros 72 inmuebles del mismo tipo.

Utilizaron material de mala calidad.

Así mismo se quedaba sin agua por varios días y durante las lluvias se inundaba el estacionamiento donde dejaba su automóvil.

Cuando intentó ponerse en contacto con los representantes de la empresa Casas Ara, no obtuvo ninguna respuesta y al comentar este problema con sus vecinos tuvo conocimiento que todos padecían por la misma situación, es decir, había sido engañada por los representantes de Casas Ara.

“Cuando platiqué con mis vecinos me dí cuenta que estos problemas ya estaban desde el 2017 y aun así cuando me vendieron el departamento no me dijeron nada de esta situación y me garantizaron que no me faltaría el agua y que no existía ningún tipo de problema”, explicó.

Las viviendas presentan filtraciones por todos lados

En el fraccionamiento Residencias Torres San Simón construido por Casas Ara se ubican nueve torres con un total de 531 departamentos, actualmente todos ellos ocupados. Delia Ramírez explicó a La Verdad que han acudido a varias autoridades para denunciar este hecho entre ellas la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero no han obtenido ninguna respuesta favorable, por el contrario lo que tienen son amenazas y mensajes de intimidación por parte de Casas Ara.

“Ahora que saben que nos estamos moviendo con las autoridades, ellos nos dejan mensajes de amenazas e intimidación con los vigilantes del fraccionamiento, quienes nos dicen que mientras sigamos haciendo esto más grande no arreglaran nada en los edificios, ni los departamentos, nos piden que ya dejemos las cosas así”, manifestó.

La afectada y su cientos de vecinos hacen un llamados a las autoridades de la CDMX para que hagan algo al respecto, esto con el fin de evitar un incidente mayor al considerar que la capital del país es una zona sísmica, motivo por el cual los departamentos de este fraccionamiento pueden colapsar en cualquier momento.

“De hecho tengo vecinos que duermen con ropa deportiva para salir corriendo de su departamento en caso de ser necesario por las pésimas condiciones estructurales de los departamentos”, concluyó.