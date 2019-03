CANCELAN REFORMA EDUCATIVA: AMLO confirma cancelación y presenta nueva propuesta

CANCELAN REFORMA EDUCATIVA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación de la reforma educativa, y llamó a los maestros a dialogar sobre las nuevas propuestas del Gobierno.

AMLO presidente recordó que, desde siempre estuvo en contra de la reforma educativa decretada por el Gobierno de Peña Nieto, al igual que los maestros, y se comprometió a abrogarla si ganaba la presidencia y eso fue lo que hizo, terminar con la polémica y odiada reforma educativa.

El político tabasqueño dio instrucciones para elaborar una nueva reforma que se discutió en foros, con maestros, padres, profesionales y todas las corrientes sindicales y se presentó finalmente la que ha sido rechazada por los docentes que hacía una propuesta nueva, distinta.

No sé que motiva este movimiento, admitió AMLO presidente, pero quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento del magisterio, que lo hagan todos los trabajadores de la educación para que se decida una postura con claridad, porque esto es algo parecido a lo que suele pasar con grupos que en apariencia son radicales y sus actitudes demuestran más su adhesión al conservadurismo.

Pero que quede claro a todos, reiteró, qué es lo que estamos proponiendo para que no se salga de contexto y nos atribuyan algo que no estamos sosteniendo, y advirtió que no se quiera tener una bandera que no tiene que ver con nuestros propósitos ni intenciones, nada de excusa ni pretextos y vamos a seguir hablando de este tema para seguir el diálogo.

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, leyó una síntesis de la nueva propuesta de reforma educativa que será presentada y discutida con los maestros.

Entre los puntos más destacados se abroga la propuesta actual, las leyes del instituto nacional y el ejercicio docente, que no habrá evaluaciones punitivas, se respeta el derecho docente a la formación profesional y en especial la educación gratuita a todos los niveles.