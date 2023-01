¿Buscas un crédito para tu negocio? Ten cuidado con este fraude

La Secretaría de Economía alertó a la ciudadanía sobre la existencia de una página falsa que utiliza el nombre de la dependencia para ofrecer supuestos financiamientos para emprendedores o personas que están interesadas en hacer crecer sus negocios.

A través de redes sociales, la Secretaría de Economía alertó a los ciudadanos qué se encuentran interesados en obtener algún financiamiento no ingresar a este sitio o en páginas no verificadas.

Pidió a la ciudadanía no ofrecer ningún tipo de información personal ni realizar ningún tipo de pago a páginas que no cuenten con la verificación adecuada y reiteró que la Secretaría de Economía no cuenta con este tipo de servicio.

Fondo Emprendedor ofrece hasta 5 mdp; es falso

⚠️ La Secretaría de Economía alerta a la ciudadanía sobre páginas falsas que ofrecen financiamiento para emprender o hacer crecer negocios. Esta dependencia no cuenta con un FONDO EMPRENDEDOR.

Falsa: https://t.co/TKWs2S86oG pic.twitter.com/fQP0kF9Y8v — Economía México (@SE_mx) January 18, 2023

De acuerdo con la información divulgada por la secretaría de economía, la página fondoemprendedor.org.mx busca supuestamente “busca apoyar e impulsar al emprendedor en mejorar, ampliar e incentivar la cultura empresarial en México”.

Cabe señalar que esta página falsa señala que el plazo mínimo de préstamo es de 24 meses y el plazo máximo es de 180 meses. En tanto, el plazo mínimo para cancelar un préstamo es de 12 meses, en caso de liquidar anticipadamente se requiere cubrir los intereses generados hasta la mensualidad 12.

Para engañar a sus víctimas, este supuesto portal de créditos ofrece montos de hasta 5 millones de pesos por negocio, empresa o proyecto con tasas que van desde 7% hasta 16%.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si un mensaje de BBVA es falso? Así podrás reconocerlo

¿Cuáles son los fraudes más comunes en México?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se conoce como fraude cibernético a aquellas estafas que utilizan la red, para realizar transacciones ilícitas.

Detalló que muchas veces las personas que realizan este tipo de fraudes, se aprovechan del desconocimiento o del poco cuidado que las personas tienen al utilizar los servicios financieros en línea, convirtiéndose en un blanco fácil para los estafadores.

A continuación te presentamos los tipos de fraude cibernético más comunes en México:

Correo basura

Smishing

Phishing

Pharming

