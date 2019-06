Buscan no repetir tragedia en caso ABC; IMSS realiza simulacro en guarderías

Buscan no repetir tragedia en caso ABC; IMSS alista simulacro en guarderías

En el decimo aniversario de la tragedia en Hermosillo de la guarderia ABC, en punto de las 10:00 am se realizó un simulacro simultáneo en 1, 416 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció el director general Zoé Robledo.

“El duelo nacional por la #GuarderíaABC no se olvida. Se realizó simulacro simultáneo en 1,416 guarderías de @Tu_IMSS. El Coordinador de @CNPC_MX, @DavidLeonRomero, y el Dr. @MHernan_ dieron seguimiento en la Guardería 35, donde el tiempo de evacuación fue de 1 min. y 52 seg”, posteó en sus redes sociales.

En la conferencia mañanera, Robledo anunció que se cumplen 10 años de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niños y dejó a 106 heridos tras un incendio, por lo que la Bandera nacional de todas las dependencias se izarán a media asta.

También, Zoé Robledo reveló que el 22 de mayo se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la tragedia ocurrida hace 10 años en la guardería ABC.

El director general del IMSS explicó que debe valorarse si sólo el exgobernador de Sonora, José Eduardo Robinson Bours, debería ser acusado tras la tragedia o a más personas involucradas.

“No se trata de acusar por acusar o de que haya venganzas o consignas, no, ser justos significa que se aplique la ley, que no se retuerza la aplicación de la ley. No porque se presente una denuncia del Ejecutivo se quiere decir que se va sentencias a los presuntos responsables, eso corresponde a jueces, a la Fiscalía, al Poder Judicial”, declaró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que este 5 de junio es un día de luto porque se recuerda la pérdida de bebés y afirmó que es una fecha que aun duele para los mexicanos.