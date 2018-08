Buscan no repetir el peor desastre ambiental en la historia de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá en estos días su fallo sobre el amparo interpuesto por los representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) en el que exigen se declare inconstitucional la autorización otorgada por la SEMARNAT a una minera.

La presa se está construyendo en la misma zona donde hace cuatro años se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado. Esos desechos provenían de la minera Grupo México.

El derrame contaminó los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectó a más de 22 mil personas de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Bavícora y Ures.

Tras un mitin frente a la sede del máximo tribunal de la nación, expusieron que el próximo miércoles 22 de agosto, la Segunda Sala resolverá sobre el amparo en revisión 365/2010, que tiene como finalidad evitar que les afecte la construcción de una presa de jales, en la cuenca del Río Sonora.

Los representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, donde se reúnen los pobladores afectados, aseguraron en una manifestación que la presa de jales ya autorizada por la SEMARNAT tiene 80 mil veces más capacidad que la pileta de lixiviación implicada en el desastre ambiental de 2014, considerado el peor en la historia del país.

“El derrame de hace cuatro años nos cambió la vida. Desde entonces no tenemos agua potable. Compramos garrafones, uno diario. Pero hay vecinos que no tienen dinero y toman agua de la llave, a pesar de saber que está envenenada. Y las cosechas… nunca se dieron igual y ya no queremos sembrar. Tenemos duraznos, pero nos da miedo comerlos, porque pueden estar envenenados”.