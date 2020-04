Busca Sheinbaum que funcionarios donen salario y aguinaldo por Covid-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se busca un esquema para que de manera voluntaria los funcionarios de su gabinete puedan donar su salario y aguinaldo con la finalidad de que con ese recurso se contraten a médicos especialistas y se compren insumos para atender la pandemia del coronavirus Covid-19.

Las donaciones serán voluntarias, afirmó Sheinbaum

Por medio de una videoconferencia, Sheinbaum mencionó que es probable que el aguinaldo se les retire a los funcionarios, pero esta acción sigue analizándose para no afectarlos, “lo que si es 100 por ciento seguro es que la jefa de Gobierno dona dos meses de su salario, yo lo voy a firmar y es un tema voluntario”, comentó.

Agregó que a partir de que anunció la donación de su salario y llamó que a los funcionarios capitalinos lo hicieran, “prácticamente todos los secretarios y secretarias y una buena parte de los directores generales dijeron que estaban dispuestos a donar un mes de su salario para esta causa (Covid-19)”.

Insistió en que estas donaciones no serán por decreto o de manera obligatoria, sino cada funcionario decidirá si realiza una donación. Comentó que si todos donan un porcentaje de su salario, reunirían unos 50 millones de pesos que serán utilizados para atender la emergencia sanitaria.

“Hay una donación de manera voluntaria de los altos funcionarios, quien no lo quiera hacer no lo va a hacer, nadie los va obligar. No se puede hacer por decreto por la ley del trabajo”, expresó la titular del ejecutivo local.

Descarta reducción de salarios por el Covid-19

En la misma videoconferencia, Claudia Sheinbaum descartó que como consecuencia de la pandemia del coronavirus vaya aplicar una reducción a los salarios de los funcionarios capitalinos.

Hoy en la Ciudad de México el objetivo de tod@s es no contagiar y no contagiarse.

“En este momento más bien es la donación y estamos viendo lo del aguinaldo, a ver cómo se plantea y lo más importante es que no haya alguna afectación”, señaló.