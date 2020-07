Busca Morena prohibir terapias de conversión para personas LGBT+ en la CDMX

Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), someterán a votoción una reforma de ley que busca prohibir la terapia de conversión para personas de la comunidad LGBT+ en la Ciudad de México, parte de un movimiento pequeño pero creciente para poner fin a la práctica de tratar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

De acuerdo con la propuesta encabezada por el diputado local de Morena, Temistocles Villanueva, y la cual necesita la aprobación de la mayoría de los diputados del Congreso capitalino, antes de surtir efecto, cualquiera que obligue a alguien a someterse a la práctica puede ser castigado con hasta cinco años de prisión.

Ampliamente condenada por grupos médicos, la terapia de conversión puede variar desde el asesoramiento psicológico hasta prácticas religiosas e incluso terapia de electrochoque en un esfuerzo por cambiar a una persona de homosexual a heterosexual.

Cuando se prohíbe una práctica como la terapia de conversión, los jóvenes LGBT+ se beneficiarán de una aceptación más amplia, dijo a Reuters Temistocles Villanueva, diputado local de Morena.

¡LO LOGRAMOS!



Hoy es un gran día para el reconocimiento de los derechos de todas y todos.

La CDMX es progresista y avanza la prohibición de las terapias de conversión #ECOSIG.



En septiembre de 2018, presenté mi primera iniciativa y hoy es aprobada. #ConstruyendoConIgualdad��️‍�� pic.twitter.com/Q2T9eC6nRr — Temístocles Villanueva (@TemistoclesVR) July 10, 2020

La propuesta de enmendar el Código Penal de la CDMX fue aprobada por un comité de diputados y ahora se presenta ante la Cámara de Diputados, donde se espera que sea aprobada en las próximas dos semanas.

Su aprobación convertiría a la capital mexicana, una ciudad de 8,9 millones de personas, en la primera jurisdicción del país en prohibir la terapia de conversión.

Alemania prohibió la terapia de conversión en niños en mayo pasado, pero en todo el mundo, solo un puñado de países como Brasil, Ecuador y Malta, tienen prohibiciones en todo el país.

Piden prohibir teparapias de conversión para personas LGBT+ en el mundo

Sin embargo, el miércoles, el experto de las Naciones Unidas en orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, pidió una prohibición global de la práctica durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

"Estas intervenciones se dirigen exclusivamente a personas LGBT con el objetivo específico de interferir en su integridad personal", manifestó Madrigal-Borloz en un comunicado, al tiempo que recordó que "son inherentemente degradantes y discriminatorios y están arraigados en la creencia de que las personas LGBT son de alguna manera inferiores".

Las terapias de conversión suelen causar daños psicológicos, según expertos.

Una encuesta reciente de la ONU a más de 8,000 personas de 100 países encontró que el 98% de los que habían recibido terapia de conversión informaron haber sufrido daños psicológicos, incluidos pensamientos suicidas y depresión.

Además, un estudio del grupo de defensa estadounidense The Trevor Project anunció esta semana que encontró que los jóvenes LGBT + que se sometieron a la terapia de conversión tenían más del doble de probabilidades de reportar intentos de suicidio en el último año que aquellos que no lo hicieron.

En CDMX celebran propuesta para eliminar terapias de conversión

Por su parte, grupos de derechos humanos locales en México acogieron con beneplácito la medida que calificaron como un paso importante en un país católico socialmente conservador y mayoritario.

Alex Orue, director del grupo juvenil de prevención del suicidio It Gets Better Mexico, tuiteó que fue "un gran avance en la defensa de la salud mental y la dignidad de las personas LGBTQ +".

Te puede interesar: Esperanza de vida de Mujeres Trans en México se reduce a 35 años por asesinato

Los legisladores federales en México también están considerando prohibir la práctica en todo el país, y Villanueva dijo que espera que la prohibición de la Ciudad de México acelere el proceso y aliente a otros estados a aprobar iniciativas similares.