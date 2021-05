Burger King pone a prueba envases sostenibles en restaurantes

Burger King está probando alternativas sostenibles para ocho de sus artículos de empaque más populares en 51 de sus restaurantes en Miami. Los artículos incluyen cubiertos, popotes, tapas de bebidas, recipientes para freír Frypod, envoltorios Whopper y servilletas.

La compañía probará Frypods hechos de cartón virgen renovable sin blanquear, cubiertos hechos con ácido poliláctico cristalizado de origen vegetal (cPLA), servilletas hechas de fibra totalmente reciclada, papel y popotes de origen vegetal, tapas sin popote y dos alternativas sostenibles para envolturas de sándwich Whopper.

Burger King busca cuidar el medio ambiente

El director de innovación y sustentabilidad de Burger King, Matthew Banton, dijo: “El empaque sustentable es una piedra angular de nuestro viaje de Restaurant Brands for Good, y este nuevo piloto representa una gran oportunidad para que marquemos la diferencia.

Las alternativas sostenibles para los envoltorios tipo sándwich Whopper también podrían reducir el uso de papel en un 13% y un 34%, respectivamente.Una vez que se complete el programa piloto, la compañía tomará los comentarios de los huéspedes para informar su plan nacional de empaque sostenible para el próximo año.

Las iniciativas son el resultado de la asociación de Burger King con Coca-Cola Company y Kraft Heinz. Peter Hall, presidente de Kraft Heinz US Away From Home, dijo: "Burger King ha estado liderando la carga en la sostenibilidad del servicio de alimentos, y Kraft Heinz está emocionado de asociarse con ellos y Loop para ofrecer envases reutilizables en todo el mundo".

En octubre pasado, Burger King se asoció con el servicio del envasado circular de TerraCycle , Loop, para probar nuevos envases reutilizables. Inicialmente, la compañía apuntó el esquema a restaurantes en la ciudad de Nueva York, Portland y Tokio, pero ahora está buscando expandirlo también a París y Londres.

Siguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.