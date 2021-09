Brozo y Loret se burlan del “país de maquetas” de AMLO

Brozo y Carlos Loret de Mola dedicaron el más reciente episodio de su canal Latinus a hablar largo y tendido sobre lo que han sido los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los periodistas hicieron un recorrido por un espacio en el que se exponían maquetas del Tren Maya, la refinería Dos Bodas, el aeropuerto de Santa Lucía y la réplica del Templo Mayor, y Brozo se refirió a México como “el país de las maquetas”.

“Somos el país de las maquetas, o sea, no hay proyectos, no hay consecuencias de las cosas, todo es maqueta… todo lo que no será, lo que no se pudo realizar, son maquetas”, aseveró el payaso ‘tenebroso’.}

El “verano de terror” de AMLO

Se rieron de que en este gobierno "todo es maqueta".

Loret de Mola hizo referencia a las complicaciones de los últimos meses de la presidencia de López Obrador, que comenzaron con el accidente del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, a lo que siguió la derrota de Morena en la capital.

“No le sale lo de (la ampliación de mandato del ministro Arturo) Zaldívar, se le despedaza el Tribunal Electoral Federal, mantiene su pleito con el INE, no le sale lo de Lozoya, inventa un asunto contra Anaya, se le cae por ridículo y empiezas a ver una falta y falta y falta de operación de un gobierno que fracasa”, apuntó el comunicador.

Brozo y Loret de Mola

Los comunicadores se asociaron para sacar adelante su proyecto de periodismo Latinus, con el que ambos se han posicionado como los mayores detractores de la administración de AMLO en México.

A través de parodias, recreaciones y sketches, Brozo y Loret han sabido conducir sus esfuerzos a hacer una crítica hacia lo que ellos ven como fallas e ineficiencias de la administración, inclusive acusando, en algún momento, censuras a su causa.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.