Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje de Brozo, respondió a quienes en redes lo acusaron de violador, acosador y misógino, luego de criticar la candidatura de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y pronunciarse a favor de la marcha del 8 de marzo.

Brozo de “doble moral”

Y es que, tras sus declaraciones fue tachado de “doble moral” y los usuarios de las redes sociales compartieron fotografías y videos de todas las veces que mostraba mujeres con poca ropa en sus programas en televisión abierta, así como la forma en la que las trataba, mostrándolas como objetos sexuales.

Brozo responde a quienes lo acusan de violador, misógino y violencia de género

Por ello, a través de su cuenta de Twitter, Víctor Trujillo reveló que los señalamientos son para “diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero” y recalcó que Brozo es un personaje, pero que él no es un “violador ni acosador ni misógino”.

“Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor”, escribió Víctor Trujillo.

“Repudio la campaña inquisitoria q pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre”, remarcó.

Continúan criticas contra Brozo

Pese a su justificación, las críticas hacia su persona y el personaje de Brozo continuaron. Usuarios de las redes sociales externaron que están en contra de Félix Salgado Macedonio por seguir buscando la candidatura pese a las denuncias en su contra, aunque también del presentador por reproducir violencia contra las mujeres por mucho tiempo en televisión abierta.

“Tú eres un conspicuo y tenaz ejemplo de la misoginia que contribuye sustancialmente a la cosificación y deshumanización de las mujeres. No tienes cara para venir a dar lecciones de nada, sinvergüenza”, escribió un usuario de Twitter.

Como informamos en La Verdad Noticias, el pasado 8 de marzo, Brozo compartió un video en el que externaba su apoyo a las mujeres: “A todas, absolutamente a todas porque no hay una que no ame, estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren, feliz 8 de marzo, marchen”, expresó.

