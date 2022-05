Brote mundial de hepatitis aguda infantil no es de virus conocidos: UNAM

El nuevo brote de hepatitis aguda infantil en el mundo ha llamado la atención de Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien reveló que la enfermedad no proviene de un virus conocido.

En un artículo difundido por la Dirección General de Comunicación Social de la universidad el académico indicó que “no es algo que se produzca de manera habitual”, refiriendose a esta enfermedad, la cual ya ha presentado casos en México.

“Hasta el momento de los cuatro contagios detectados en México, en el estado de Nuevo León, dos son de hepatitis A (la más común en niños); otro es negativo a todos los virus conocidos para esa enfermedad; y el cuarto todavía está en investigación” indicó el especialista del Departamento de Microbiología y Parasitología.

La enfermedad se ha detectado en más de 20 países

Reveló que la hepatitis que ha atacando a niños del mundo en los últimos meses no es de ninguno de los virus conocidos o de los más frecuentes que causan la hepatitis A, B, C y E, “ellos no son la causa de la enfermedad” indicó.

Así mismo indicó que aunque aún se desconoce cómo surgió la enfermedad, se manejan dos hipótesis principales, la primer está relacionada con el COVID-19 y la otra con el adenovirus 41, un virus que se ha detectado en la mayoría de los casos.

El especialista indicó que llama la atención es que con la hepatitis causada por el nuevo brote no hay transmisión entre familias, es decir que el paciente enfermo no contagia. “Esto es raro e implica que tenemos que seguir investigando”, indicó el especialista.

¿Cómo se cura la hepatitis en niños?

La enfermedad está atacando principalmente a niños de entre 2 y 10 años

No existen tratamientos específicos para la hepatitis. El cuerpo eliminará el virus de la enfermedad solo. En la mayoría de los casos de hepatitis A, el hígado se cura antes de los seis meses y no presenta daños duraderos.

Sin embargo, los especialistas de la salud están preocupados por los casos de hepatitis aguda infantil, pues se han reportado en más de 20 países, incluyendo a México y Estados Unidos.

