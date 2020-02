Bronco dice que no entregará a la federación todo su sistema de salud

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, indicó que el Estado no va por un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), donde se entregue a la federación todo su sistema de salud.

"Sería hacernos guajes y decirle (al presidente AMLO): tenga, el problema es suyo". Luego agregó: "no vamos a eso, no confiamos en el centro".

"Bronco" también precisó que están de acuerdo con la propuesta, la de la administración conjunta en la que Federación "te da los recursos, ellos compran medicamentos y equipos y nosotros operamos", sin embargo, señaló que plantearán modificar algunos puntos.

Hoy hablé con los medios de comunicación para despejar todas las dudas que existen sobre la firma del convenio con el INSABI.



Estamos trabajando para la firma del convenio con el INSABI, buscando mejores condiciones.



1/4 pic.twitter.com/ojjQjgTS4H — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) February 5, 2020

Al ser cuestionado si se cambiarían los nexos, dijo: "A ver, todavía no preñamos la vaca, y va a parir cuando tenga nueve meses, punto. No va a pasar eso, la Federación y el Estado somos responsables, no nos han condicionado nada".

Luego recalcó: "Yo dije clarito, no va a pasar nada, nosotros estamos revisando los nexos, vemos que hay un área donde podemos mejorar el sistema estatal de salid y la Federación nos va a ayudar, obviamente hay el estira y el afloja".

El tema de salud en #NuevoLeón no está detenido ni se detendrá, los hospitales del Estado ofrecen el servicio médico de manera gratuita y así seguiriá.



4/4 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) February 5, 2020

Durante una rueda de prensa, en la que estaba acompañado por el secretario de Salud y Finanzas, dijo que no podían firmar con el Insabi sin analizar, pues Nuevo León realizó un diagnóstico, ya que cuenta con gran infraestructura y un sistema de salud bien armado; además, dijo que casi todos los servicios son gratuitos "con o sin instrucción presidencial".

Rodríguez Calderón señaló que Nuevo León aporta miles de millones de pesos a la federación y ésta tiene la obligación de regresarle a la entidad, es por eso que reiteró, no se le puede transferir la infraestructura hospitalaria.

Te puede interesar: Trabajar juntos por la gratuidad de los servicios de salud: Carlos Joaquín

"Necesitaría tener la aprobación del Congreso y no creo que sea posible", mencionó.

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana