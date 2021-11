Bloqueo en AICM lleva 24 horas; manifestantes no logran acuerdo con autoridades

El acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa bloqueado por ex trabajadores que no lograron llegar a acuerdos con las autoridades, por lo que han expresado que continuarán con la manifestación, la cual ya lleva poco más de 24 horas.

El plantón inició el pasado miércoles 10 de noviembre a las 8:00 de la mañana y más tarde se reunieron representantes de la Secretaría de Gobernación, así como de la Administración General de Aduanas (AGA) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el grupo de manifestantes, integrantes de la generación 41 de "Trainee" de oficiales de Comercio Exterior, pero estos últimos anunciaron que continuarán con el plantón por que no lograron llegar a un acuerdo.

“Acabamos de salir de una reunión con personal del Servicio de Administración Tributaria, sin embargo nos mantenemos en la misma postura que en la mañana, ya que desafortunadamente no pudimos llegar a un acuerdo porque no hay una propuesta; seguimos en el limbo. Ellos nos piden que confiemos en su palabra, pero de nuestra parte no tenemos ninguna garantía", dijo Alba Brevaña Reyes, representante social de la generación 41.

No terminarán el bloqueo en AICM hasta que se arregle la situación

Los manifestantes son aproximadamente 120 extrabajadores del sistema de Aduanas, quienes aseguran fueron despedidos injustificadamente. Los inconformes colocaron casas de campaña bloqueando el acceso a la Terminal 1 y aseguran que no se van a retirar hasta que les den una respuesta favorable.

Brevaña también pidió disculpas a los usuarios afectados por el bloqueo y pidió que se agilice la reinstalación de los 120 integrantes de la generación 41 que fueron despedidos en mayo.

¿Qué aerolíneas salen de la Terminal 1?

El acceso al aeropuerto fue bloqueado por extrabajadores de aduanas

Las aerolíneas que operan en la Terminal 1 son: Air Canada, KLM, United Airlines, Alaska Airlines, Lufthansa, Air France, Volaris, Interjet, Latam, Cubana, Iberia, US Airways, American Airlines, British Airways, Avianca, AirTran, TACA, Magnicharters y Viva Aerobus, por lo que los usuarios de estas aerolíneas se han visto afectados tras el bloque en el AICM.

