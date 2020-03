Bloquean vecinos de Topilejo la autopista México-Cuernavaca por falta de agua

Habitantes del poblado de San Miguel Topilejo bloquean esta tarde los carriles de la autopista México – Cuernavaca con dirección al estado de Morelos, para denunciar la falta de agua desde hace un mes en esa zona de la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México.

Desde las 13:00 horas, usuarios de redes sociales notificaban sobre el bloqueo de los carriles con dirección al sur. Los vecinos se apostaron sobre la vialidad, colocando llantas, piedras y lazos para impedir que avanzaran los vehículos privados, así como de transporte público.

Autoridades capitalinas señalan el bloqueo se mantiene sobre el kilómetro 31+500 de la referida autopista, por lo que el Orientador Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó a los automovilistas considerar como alternativa vial la carretera federal México-Cuernavaca.

Los manifestantes del poblado de San Miguel Topilejo, perteneciente a la alcaldía de Tlalpan, al sur de la capital, denunciaron que desde hace un mes no cuentan con el servicio de agua potable, y a pesar de manifestar su queja, las autoridades han hecho caso omiso, por lo que decidieron cerrar la autopista para ejercer presión.

Más de un mes sin agua, denuncian

“Aquí tenemos más de un mes y medio que no tenemos agua... y son puras promesas nos dicen que ya viene el encargado del agua pero no vemos nada de solución... varias calles no tienen agua y hay otras calles que sí tienen", indicó Sergio Lara, uno de los afectados.

Debido a la escases de agua, los vecinos exigieron la llegada de autoridades de la alcaldía y de Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para establecer un dialogo y dar a conocer sus demandas.

En tanto, elementos de la Policía Federal arribaron a la zona para dialogar con los vecinos y solicitar que sus bloqueos los realizaran de manera intermitente, con la finalidad de no afectar a las decenas de automovilistas que circulaban en ese momento sobre la autopista.

⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️#AutMéxicoCuernavaca dirección Cuernavaca, km 31 (Poblado de Topilejo). Continúa el cierre a la circulación por presencia de manifestantes. Tome sus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) March 3, 2020

También, la policía implementa un operativo en la zona y desvía a los conductores hacia la carretera federal México Cuernavaca.

