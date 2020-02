Biografía de AMLO: ¿Por qué es un Presidente diferente?

Biografía de Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es una figura política incónica en la actualidad no solo por sus acciones a lo largo de su vida, sino por la popularidad que entre los mexicanos. Aquí conocerás la biografía de AMLO.

Nacimiento, Niñez y primera Juventud

Andrés Manuel López Obrador es el primer Presidente de México electo nacido en el sureste del país, en Tabasco, en Macuspana pero que pasó su primera niñez en un pueblo más chico, Tepetitán, ubicado en el sur de Tabasco, a orillas del río Tepetitán, en donde vivían sus abuelos maternos exiliados españoles quienes eran propietarios de la tienda “La Revoltosa” que cuidaba su hija, la mamá de Andrés Manuel, doña Manuela, y a donde llegó su papá, don Andrés, como trabajador petrolero.

Su nacimiento unió los nombres de sus padres y a dos médicos en conflicto en Macuspana, pero en un contexto político del país marcado por protestas se seguidores del General Miguel Enríquez Guzmán por el supuesto fraude electoral que hizo presidente de México a Adolfo Ruíz Cortínez en 1952, esa es la estrella del hoy Presidente de México haber nacido en un modesto hogar, en medio de la unidad y el conflicto, que lo ubicó desde el nacimiento en la circunstancia del trabajo, del esfuerzo, de la vida rural del país, de la escuela pública, de tener que salir de donde vivía para avanzar en sus estudios hasta llegar a la máxima casa de estudios del país la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.

Nacimiento, Niñez y primera Juventud de AMLO

Nacimiento con simbolismos

Noviembre de 1953, era Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines, quien había ganado la elección un año antes en medio de protestas por parte de seguidores del político y General coahuilense Miguel Henríquez Guzmán, el candidato de izquierda que había renunciado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para postularse por un frente amplio de organizaciones políticas, agraristas y sociales como la Federación de Partidos del Pueblo de México, en la que militaban antiguos líderes revolucionarios como el zapatista Genovevo de la O y el cardenista Francisco J. Mújica, y que durante la campaña fuera apoyado por propio general Lázaro Cárdenas, su propuesta era la de restaurar el gobierno de la "revolución", en la elección fueron candidatos Adolfo Ruiz Cortines del PRI, Efraín González Luna del PAN y Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular.

Ruiz Cortines gana en los resultados oficiales con más del 74 por ciento del voto, en segundo lugar, según el resultado oficial, Miguel Henríquez Guzmán, con poco más del 15 por ciento de los votos, las protestas por fraude no se hicieron esperar en toda la República que fueron reprimidas por el Presidente Miguel Alemán, varios generales propusieron a Miguel Enríquez Guzmán tomar por la fuerza el poder, algunos Generales del gobierno apoyaron al General Henríquez, pero este se negó a dar la orden para tomar el poder con las armas.

Parto con dos médicos

En ese contexto, en Macuspana, Tabasco, un pueblo de entonces no más de 500 habitantes, el 13 de noviembre de 1953, Manuela Obrador González, hija de un migrante español, daba luz a un niño ayudada por dos médicos que no se llevaban en el pueblo, pero que tenían que trabajar juntos para que naciera Andrés Manuel, uno como anestesiólogo y otro como cirujano, niño al que la mamá le pondría de nombre Andrés, como su padre Andrés López Ramón, y Manuel, como su madre Manuela.

Andrés Manuel nació en Macuspana porque doña Manuela tenía que dar a luz con cesárea y eso hizo que se trasladara de Tepetitán a Macuspana para ser atendida por dos médicos, que según Andrés Manuel, no se llevaban pero que trabajaron juntos la cesárea de doña Manuela para que pudiera nacer, tal vez de ahí le viene que la polarización ha sido parte importante en su vida.

Andrés Manuel López Obrador, nació marcado entonces por tres situaciones que darían sentido a su vida: Unir a dos contrarios, llevar en unidad el nombre de sus padres y en un contexto de lucha de las fuerzas democráticas de izquierda del país que aún protestaban por lo que consideraban fraude hacia Miguel Enríquez Guzmán, situaciones que marcarían su vida al colocarse con el paso de los años como una opción política democrática y forjarse en una familia de trabajo, en un pueblo alejado de las facilidades citadinas, con la responsabilidad que implica ser el primer hijo de los López Obrador.

Padres de Andrés Manuel López Obrador

La primera niñez, Tepetitán

Andrés Manuel pasaría los primeros años de su vida entre Macuspana y el pueblo de Tepetitán, a orillas del RíoTulijá, “un río majestuoso” le contaría Andrés Manuel a Jaime Avilés en la entrevista que sirvió para escribir su libro “La vida privada de un hombre público”.

Tepetitán es el pueblo de la niñez de Andrés Manuel, hasta ahí llegó su padre en 1951 como trabajador petrolero y en donde conocería a Manuela Obrador, su madre, cuidando la tienda “La Revoltosa” propiedad de sus padres exiliados españoles.

La tienda estaba a orillas del río Tulijá la cual ocupaba la parte de enfrente de la casa y la parte interior era donde vivían los López Obrador.

Andrés Manuel le platicó Jaime Avilez que “Tepetitán está a la orilla de un río que se llama precisamente el río Tepetitán, que nace en las cascadas de Agua Azul. Es el mismo río Tulijá, que luego recibe las aguas del río Puscatán y ambos forman el Tepetitán.

Es un río majestuoso, bellísimo. La tienda de nosotros estaba a la orilla del río; el lado del frente era la tienda y vivíamos en la parte de atrás... Mi madre vendía mercancía en los pueblos en cayuco. Se iba de Tepetitán a las rancherías con su balanza, con mercancía, y le ayudaban los bogas, los que reman. De las rancherías, mi madre traía maíz, frijol, arroz.”

En Tepetitán Andrés Manuel conoció plantas, frutas, animales, peces, las estrellas y el juego de su pasión, el beisbol, al que le enseñó a jugar su abuelo José Obrador Revueltas, de acuerdo con una entrevista a El Universal, su amiguita de infancia, la niña Soledad López Paz, hoy Doña Chole.

Siempre quería ganar el torneo de Tetetitán, por eso le gustaba entrenar con su abuelo, pero también le gustaba nadar en el Río Tepetitán, “parecíamos cuervos en el agua” le platicaba Andrés Manuel a Jaime Avilez.

Fue un niño, tranquilo, trabajador, buen hijo y estudiante, afirma Doña Chole, quien asegura que desde niño Andrés Manuel quiso ser Presidente de México y al que le gustaban los frijoles y el pejelagarto frito.

Chole lo vio salir de Tepetitán para irse a Villahermosa hacer el último año de secundaria, ella fue invitada especial a la toma de protesta de su amigo como Presidente de México, “Tepetitán esta orgulloso de que alguien que nació ahí haya llegado hasta donde está hora él”, diría Chole al asistir a la investidura de López Obrador.

La niñez de AMLO en Tepetitán

Su educación escolar fruto del sistema público

Andrés Manuel pasó su niñez en Tepetitán con sus hermanos José Ramón, el segundo y José Ramiro, el tercero, le decían Nesho, le ayudaba a su madre en la tienda y la acompañaba en sus recorridos en cayuco para vender sus mercancías en rancherías, en medio de la vegetación, jugaba beisbol y asistiendo a la escuela pública “Marcos E. Becerra” en la que hizo la primaria.

Para estudiar la secundaria Andrés Manuel se fue a Macuspana a la escuela “Ignacio Manuel Altamirano”, en la que hizo los dos primeros años, el último año lo hizo ya en Villahermosa, Tabasco, en la Escuela Secundaria Federal número 1, “Jaime Torres Bodet”, a donde sus padres decidieron irse tras fracasar en un proyecto de elaboración y venta de quesos en Macuspana, fue en esa escuela donde conoció a su profesor de civismo Rodolfo Lara lagunas, con quien se acercó a Benito Juárez y Gandhi, y sintió las primeras motivaciones hacia la política y el estudio de las ciencias sociales.

Dicen que la desgracia hace madurar a las personas

Sus primeros años de joven los pasó en Villahermosa, ayudando a sus padres en la atención de la tienda “Novedades Andrés”, cerca del mercado “Pino Suárez”, ahí estudió la preparatoria en la escuela estatal “Manuel Sánchez Mármol”, actualmente Colegio de Bachilleres 1, mientras sus padres comerciantes lo apoyaban, en ese tiempo, en 1968, Andrés Manuel tuvo la amarga experiencia de presenciar la muerte de su hermano, José Ramón, quien jugaba con una pistola que se accionó accidentalmente.

Jorge Zepeda Patterson en su libro “Los Suspirantes” habla de que tras la muerte accidental de su hermano Ramón, Andrés Manuel se volvió "taciturno, mucho más reflexivo". Después de dicho suceso, la familia López Obrador decidió dejar Villahermosa, aunque el Americano, como apodaban a AMLO en esa época, se quedó en esa ciudad para acabar de cursar la preparatoria.

Los detractores de Andrés Manuel siempre le han achacado su supuesta participación deliberada en el accidente para inculparlo de la muerte de su hermano sin lograr sembrar la duda. Cada 24 de mayo Andrés Manuel visita la tumba de su difunto hermano en Villahermosa y el 2 de noviembre siempre le hace un altar por el Día de Muertos.

En Villahermosa, el joven López Obrador, vivió junto a sus padres y hermanos, en la calle Pedro Fuentes número 111, ubicada en el centro de la ciudad. Quien después compró esa casa, Alonso Zurita Pérez, diría que Andrés Manuel “era a toda madre, era tranquilo, sabía lo que hacía; era a todo dar, era un buen muchacho”.

La adolescencia de Andrés Manuel

Licenciatura en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM

Después del incidente de su hermano, sus padres se fueron a vivir a Agua Dulce, Veracruz, pero Andrés Manuel se quedó en Villahermosa a terminar su preparatoria, y después sin informarles a sus padres se fue a la Ciudad de México a estudiar Ciencias Políticas a la UNAM, en donde conoció a otro de los personajes que influyeron en él, al poeta Carlos Pellicer, con quien gestionó la creación de la Casa del Estudiante Tabasqueño en la Ciudad de México con el presidente Luis Echeverría.

En 1976 Carlos Pellicer sería candidato a senador del PRI con quien Andrés Manuel participó activamente en su campaña, posteriormente al año siguiente Pellicer lo propondría para ocupar la delegación del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco cuyas oficinas las traslada a la región Chontal del estado, ocupándose también de dar clases en la Universidad Juárez de Tabasco en la que tuvo como alumna de su cátedra de Introducción a la Sociología a quien después se convertiría en su esposa, Rocío Beltrán Medina con quien se casó el 29 de marzo de 1980. Lo demás es otra historia.