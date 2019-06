Belinda defiende a AMLO presidente ¡NO ES UN DIOS para cambiar todo lo malo!

La actriz y cantante, Belinda, defendió de los comentarios negativos que se han realizado contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, actitud contraria a la de Susana Zabaleta y Claudia Lizaldi quienes criticaron a AMLO, por no cumplir, en 6 meses, sus promesas.

Respecto a AMLO presidente, Belinda señaló que “un presidente no es un dios para cambiar todas las cosa que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal”.

La la cantante Belinda aseguró que no se arrepiente de apoyar a AMLO presidente porque, a su parecer, México necesitaba un cambio, comentarios que son contrarios a los de Zabaleta, quien pidió perdón por su estúpida esperanza al creer en Andrés Manuel López Obrador.

Belinda apoya el cambio que AMLO presidente hace a México.

“No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio”, dijo.

Belinda cuestionó sobre el desempeño de AMLO presidente. ¿Hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio”.

Lo que sí dejó muy claro Belinda es que le encanta contribuir para ayudar a México y siempre estará a favor de todo lo que sea para mejorar al país.

“Me gustaría mucho ayudar contra la delincuencia porque en estos meses he tenido muy de cerca varias situaciones complicadas de muertes, de secuestros, de violencia, robos y me preocupa porque México sería el país más maravilloso sin eso. Siempre se los digo a todos los extranjeros y mexicanos que se van para vivir ‘una vida mejor’, que México sería el país más increíble si no hubiera tanta delincuencia”, finalizó.