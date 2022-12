Becas Benito Juárez 2023: Estas son las fechas para Preescolar, Primaria y Secundaria

Becas Benito Juárez 2023: Están son las fechas para Preescolar, Primaria y Secundaria

Si te interesa inscribirte en las convocatorias para las Becas Benito Juárez para preescolar Primaria y Secundaria 2023 en La Verdad Noticias te damos toda la información para que puedas formar parte de la próxima jornada.

Según un comunicado de la Coordinación Nacional para el Bienestar, el registro para las Becas Benito Juárez estará disponible nuevamente hasta septiembre del 2023, por lo que te recomendamos ir preparando tus documentos

Igualmente, el gobierno federal ha informado que este apoyo tendrá un aumento del 7 por ciento respecto al monto del 2022, por lo que los nuevos beneficiarios recibirán mil 800 pesos cada dos meses, aproximadamente.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Benito Juárez?

El reinicio de las inscripciones será hasta el 2023

Si estás interesado en inscribirte o inscribir a tu hijo, en alguno de los niveles de apoyo de las Becas Benito Juárez, es importante que tengas a mano los siguientes documentos que son necesarios para el trámite

Demostrar que eres mexicano de nacimiento

Estar matriculado en un plantel registrado en el programa

Cada instituto administra las solicitudes, por lo que deberás informar a tu plantel tus intenciones de recibir la beca

Brindar datos solicitados a tu escuela o de manera virtual (Nombre, CURP, grado escolar, escuela y fecha de nacimiento)

Tener un email a tu nombre con contraseña

Fotografía de tu rostro

No tener otra beca federal

Número de teléfono

¿Que pasa si no logre concluir mi trámite?

El apoyo tendrá una aumento del 7 por ciento aproximadamente

Ahora, si en tu caso fuiste seleccionado, pero no pudiste agendar una cita para concluir tu trámite, no te alarmes, pues a partir del domingo 8 de enero del 2023, el sistema de citas se reanudará nuevamente. En este link podrás acceder a la página para agendar tu cita y no perder la fecha.

