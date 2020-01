Becas AMLO deja más de 15 jóvenes sin apoyo; fueron cobradas por otros ¿fraude?

La ayuda económica que, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda a miles de jóvenes en México, es mejor conocida como becas AMLO, y estas, han sido de gran apoyo para los estudiantes mexicanos de los tres niveles educativos: básico, medio superior y superior.

Son miles los alumnos los que se benefician con las becas AMLO, pues en caso de estar estudiando, pueden hacerlo tranquilamente sin preocuparse por trabajar, simplemente deben estudiar, y para los que no trabajan ni estudian, también, hay opciones, pueden ingresar al programa que, durante un año les brinda apoyo económico, mientras se capacitan en una empresa, para posteriormente ingresar al ámbito laboral con experiencia.

Sin embargo, a finales de este año, miles de estudiantes se quedaron esperando el pago bimestral de su beca, y aunque muchos cobraron con retraso, a otros les fue peor, pues en Sinaloa, no consiguieron ni un solo peso del banco.

¿QUÉ PASÓ CON LAS BECAS?

Un joven de la localidad de Guasave, Sinaloa, informó que, al llegar al banco para cobrar su beca AMLO, la cajera le indicó que, ya no había dinero, pues el cobro ya se había realizado, desde hace más de dos semanas.

DETALLES DEL CASO EN SINALOA

El joven que levantó la queja ante Prospera fue Héctor Luis Rubio Rubio, quien acudió esperanzado en cobrar su beca de 3 mil 200 pesos mensuales el 30 de diciembre, pues así le informó su coordinadora; sin embargo, al llegar al banco, le indicaron que eso no era posible, pues ya había sido cobrada desde el 16 de diciembre.

Ante la terrible decepción, el joven afectado, junto a su hermana, María Joaquina Rubio Rubio, acudieron de inmediato a las oficinas de Prospera, pero se encontraron que no eran los únicos en esa misma situación crítica, pues al menos se encontraban 15 jóvenes más en las mismas condiciones.

María Joaquina, declaró: “Es un abuso”

“¿En dónde está quedando ese dinero que se supone es para apoyar a los estudiantes?”.

Te puede interesar: AMLO: Becas para el Bienestar Benito Juárez

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA

Los estudiantes no han recibido solución por parte de Prospera, y en su defensa la dependencia gubernamental argumentan que, el cobro del dinero no puede realizarse por medio una persona ajena al programa, pues solo se puede cobrar con la hoja que la dependencia brinda para dicho fin; sin embargo, no les han dado explicaciones o soluciones, solo les pidieron sus números celulares y les comentaron que les hablarán cuando tengan una respuesta.

Hoja para realizar retiro de Becas AMLO

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana