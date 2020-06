Becas AMLO: Realiza tu registro para beca Benito Juárez en sitio web, ¡no en la App!

Becas AMLO banco azteca registro app

¿Eres alumno de educación media superior y tienes una Beca del Bienestar Benito Juárez? ¿No pudiste hacer tu registro para cobrar por la saturación del sistema?

No te preocupes, la coordinación de Becas AMLO informó que no existe fecha límite; sin embargo, aclaró que el registro se debe hacer únicamente por la página de internet y no a través de aplicaciones móviles.

Estudiante de Media Superior ��



La plataforma electrónica para registrarte es �� https://t.co/bvHuDV65DX



�� Verifica la información.



⚠️ Las aplicaciones de @BancoAzteca en Google Play, Play Store o iOS, NO SON LAS INDICADAS.



¡No te estreses!



Tu beca está asegurada �� pic.twitter.com/dtQWqrIFXT — BecasBenito (@BecasBenito) June 24, 2020

Para iniciar, el registro es en http://bienestarazteca.com.mx y no en aplicaciones de como Bienestas Azteca de Banco Azteca, ya sea de Google Play o Play Store.

Por el momento, la página está saturada y el acceso es complicado, pero el pago de la beca está asegurado.

Esta es una beca para estudiantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas,Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit y Zacatecas.

¿Cómo se registra para cobrar la Beca Benito Juárez?

Para poder registratte y poder cobrar la Beca Benito Juárez necesitas tu CURP, un correo electrónico y un número de celular. La página te pedirá que te tomes una fotografía y posteriormente recibirás un código de confirmación.

Una vez con el código, te llegará tu usuario y contraseña, y listo, podrás cobrar tu beca, pero para más detalles, aquí te decimos paso a paso cómo hacer tu registro.

Estudiante de Media Superior ��



¿Ya sabes cómo registrarte para cobrar tu #BecaBenitoJuárez?



��Sigue todos estos pasos y próximamente podrás recibir tu beca.



�� Recuerda que la página se puede saturar, pero no te desesperes, NO existe fecha límite para el registro. pic.twitter.com/pNdvRPNFmo — BecasBenito (@BecasBenito) June 24, 2020

Si te queda alguna duda, aquí te compartimos un resumen:

Ingresa al sitio web de Bienestar Azteca. Tendrás que aceptar los términos y condiciones.

Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

Tómate una foto para que en el futuro tus cobros se realicen de forma más segura.

Llena los datos e ingresa una contraseña.

Ingresa el código de verificación que se te envió a tu correo o a tu celular.

Tendrás que abrir una cuenta para recibir tu beca.

Te puede interesar:Becas AMLO: ¿Cómo registrarse en la App de Bienestar Azteca?

Ten en cuenta que a pesar de que la página sufrió una saturación, mediante redes sociales se informó que no habrá fecha límite para realizar tu registro.