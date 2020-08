Becas AMLO: Mi Beca Para Empezar sigue pese a clases en línea y extienden inscripción | Gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que los beneficiarios del apoyo "Mi Beca Para Empezar", continuarán recibiendo el dinero, aun cuando las clases son a distancia, al tiempo que dijo, se extendió el periodo de inscripción a diciembre.

El anunció de la funcionaria capitalina, se dio luego de que la aplicación "Obten Más" y el sitio de "Mi Beca Para Empezar" registraran una saturación por el número de visitas por parte de los estudiantes que requieren el apoyo.

“Decirles a los padres de familia que no haya desesperación si en algún momento no pueden cumplir con los requisitos de inscripción, porque se mantiene hasta diciembre esta inscripción. No hay ningún problema”, dijo Claudia Sheinbaum durante la videoconferencia de prensa diaria.

En septiembre alumnos dados de alta recibirán apoyo para útiles escolares

En cuanto a los beneficiarios que ya están inscritos a "Mi Beca Para Empezar", Sheinbaum señaló que ellos podrán acceder al apoyo para útiles escolares a partir del mes de septiembre, pues el depósito se realizó durante los primeros días de mayo.

El estatus de revisión significa que la información que ingresaste en la aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar se encuentra bajo validación.



No te preocupes, recibirás tu primer depósito en el mes de septiembre.



Una vez validada el estado cambiará:

Además, puntualizó Sheinbaum, “Mi Beca Para Empezar aún cuando sean clases a distancia se va a seguir dando. Es el segundo apoyo que van a recibir”, haciendo referencia a la segunda parte del apoyo que recibirán los alumnos.

¿Cuánto dinero recibirán los alumnos de Mi Beca Para Empezar?

Respecto a los montos, la jefa de gobierno de la CDMX precisó que estos varían dependiendo del nivel de estudios, aunque dijo, la entrega de recursos será mayor como medida para ayudar a las familias ante la crisis del coronavirus.

Los apoyos se repartirán conforme lo siguiente:

360 pesos a estudiantes de preescolar, Centros Comunitarios y Centros de Atención Múltiple (CAM).

410 pesos para primaria y CAM del mismo nivel.

450 pesos a adolescentes de secundaria y CAM.

450 pesos a CAM laboral.

¿Cómo me registro a Mi Beca Para Empezar?

La manera más sencilla para registrarse a los apoyos de Mi Beca Para Comenzar, es a través de la aplicación disponible para iOS o Android, pero si no tienes cómo descargarla, puedes hacerlo por medio de la página oficial: https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.

Una vez que ingreses al portal, debes seguir estos sencillos pasos: