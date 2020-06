Becas AMLO: Lo que tienes que saber de Bienestar Azteca

becas bienestar mexico amlo

La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez y Banco Azteca desarrollaron la aplicación Bienestar Azteca en donde los estudiantes de Educación Media Superior pueden consultar cuándo y cuándo dinero les será depositado.

A continuación te presentamos todo lo que tienes que saber sobre la nueva aplicación de Becas AMLO:

¿Cómo me registro?

El registro a Bienestar Azteca se realizó de manera paulatina entre los estados del país; sin embargo, debido a la alta demanda la página se saturó generando dudas entre los beneficiarios.

Cabe mencionar que algunos lograron hacerlo pero no avanzaron gran cosa, por lo cual el sistema los sacó y esto generó que a través de redes sociales comenzarán a exponer su malestar, sobre todo porque el recurso les es útil.

Media Superior��



�� La plataforma para registrarte y recibir la #BecaBenitoJuárez �� de forma electrónica es para uso exclusivo de las y los estudiantes que ya forman parte del programa.



☝️Si aún no eres becaria o becario ¡podrás inscribirte en el próximo ciclo escolar! pic.twitter.com/lN0Tnq0ymv — BecasBenito (@BecasBenito) June 26, 2020

La autoridad federal, al respecto, aseguró que tuvieron un problema de falta de capacidad en la plataforma, comprometiéndose a remediar la situación a la brevedad.

¿Qué hacer?

Por medio de su cuenta de Twitter, Bienestar Azteca indicó que si no pudiste realizar el REGISTRO no tienes de que preocuparte pues NO EXISTE FECHA LÍMITE para realizarlo.

¿Dónde?

Además, se informó que el registro únicamente se realiza en el sitio web y no en las aplicaciones móviles disponibles en los celulares.

Estudiante de Media Superior ��



¿Te aparece el mensaje "por el momento no tienes ninguna beca pendiente"?



¡No te preocupes! ��



Recuerda que el proceso para tener la #BecaBenitoJuárez se divide en dos etapas:



1️⃣ Registro

2️⃣ Retiro pic.twitter.com/RR9Z3MeGwX — BecasBenito (@BecasBenito) June 26, 2020

¿Qué hacer si mi saldo es cero?

En caso de que hayas retirado tu pago correspondiente a los meses marzo-abril y mayo-junio tienes que esperar a que inicie el siguiente ciclo escolar para tu próximo depósito. Si no, tienes que esperar algunos días para que tu saldo se vea reflejado.