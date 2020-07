Becas AMLO: Estas son las dudas más frecuentes sobre las Becas Benito Juárez

Becas Benito juarez programa bienestar

Bienestar Azteca app es la plataforma digital a través de cual la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez entregará los avisos de cobro y realizará el pago de las Becas Benito Juárez.

Esta aplicación fue desarrollada ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, para que los becarios no tengan que trasladarse ni congregarse para recibir sus avisos de cobro de las también conocidas coloquialmente como Becas AMLO de prepa.

Son muchos jóvenes los que aún tienen dudas sobre la Beca Benito Juárez, por ello te compartimos las preguntas más frecuentes

Hasta antes de la epidemia de COVID-19, el pago de la Beca Universal Benito Juárez se realizaba a través de avisos de cobro físicos.

Para dar respuesta a algunas de las dudas más frecuentes sobre Bienestar Azteca, te compartimos la siguiente información.

¿Para quién es Bienestar Azteca?

Esta plataforma digital es para que los alumnos de preparatoria y bachillerato que reciben la Beca Benito Juárez de nivel medio superior puedan recibir sus avisos de cobro en línea.

Es decir, Bienestar Azteca app es para los estudiantes que reciben las Becas Benito Juárez; si no eres becario de este programa, debes esperar al próximo ciclo escolar para poder inscribirte.

Becaria y becario de Jóvenes Escribiendo el Futuro ��



☝️Hoy se deposita tu apoyo correspondiente al 3er bimestre (mayo-junio) en tu tarjeta del Banco del Bienestar



Ayúdanos a compartir �� pic.twitter.com/yi1G4tlGJ3 — BecasBenito (@BecasBenito) July 1, 2020

El registro en las Becas Benito Juárez de prepa lo realizan las autoridades educativas en los planteles de educación media superior públicos.

Requisitos para registrarse en Bienestar Azteca

Ser beneficiario de las Becas Benito Juárez de nivel medio superior.

CURP

Correo electrónico y teléfono celular que hayas registrado al darte de alta en las Becas Benito Juárez.

En caso de que ya no tengas acceso al correo electrónico o número con el que te registraste con anterioridad, no podrás concluir tu registro. Si éste es tu caso, debes contactar al responsable de becas de tu plantel y proporcionarle tus nuevos datos.

¿Hay fecha límite para el registro en Bienestar Azteca?

No. Existió una confusión inicial sobre esto, debido a que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer un calendario inicial de registro.

Becaria y becario de Media Superior ��



☝️Si el aplicativo te indica que tu código de confirmación es incorrecto, te recomendamos hacer lo siguiente:



- Revisar bien el código ��

- Corroborar la información ��

- Esperar 5 minutos ⏱ pic.twitter.com/vS5adRyIjZ — BecasBenito (@BecasBenito) July 1, 2020

Sin embargo dicho calendario no correspondía a una fecha límite de registro, por el contrario, fue un calendario de la fecha en que se abrió la plataforma a determinados estados. El registro en Bienestar Azteca se realizó de esta manera, escalonada, debido a que se tuvo que capturar el padrón de becarios.

Pasos para el registro en Bienestar Azteca

Ingresa al sitio web www.bienestarazteca.com.mx El registro debes realizarlo en dicho sitio web, no se realiza en la App de Banco Azteca, así que no es necesario que la descargues a tu teléfono. Una vez que ingreses a Bienestar Azteca, vas a capturar tu CURP, datos personales y el sistema te pedirá que te tomes una foto. Se te pedirá crear una contraseña para acceder a Bienestar Azteca e ingresar tu número telefónico y correo electrónico.

Es importante que no uses el correo de otra persona. Asimismo es muy importante que uses el correo y teléfono con el que te registraste inicialmente para recibir las Becas Benito Juárez.

Una vez que hayas realizado tu registro en Bienestar Azteca, recibirás un mensaje que te será enviado vía correo o SMS. En dicho mensaje se te confirmará tu nombre de usuario.

Pago de las Becas Benito Juárez a través de Bienestar Azteca

Una vez que tu registro se haya realizado con éxito y tengas la confirmación, te llegará la notificación cuando tengas una beca pendiente por cobrar.

Esta notificación te puede llegar ya sea en tu celular o correo.

Cuando te llegue la notificación debes, ingresar a Bienestar Azteca con tu usuario y contraseña.

Posteriormente debes dar clic en la opción "Recibir dinero".

Ingresa nuevamente tu contraseña.

Listo! tu cuenta en Bienestar Azteca se encuentra el monto de la beca

Para cobrar tu Beca Benito Juárez debes elegir la opción "Retirar efectivo"

Selecciona el lugar donde quieres retirar tu beca.

Ingresa la cantidad a retirar y confirma.

Descarga el código QR o código de barras.

Presenta el código que descargaste en caja.

¿Cómo sé si estoy en la lista?

Debes dirigirte a las autoridades de tu escuela para consultar la lista de beneficiarios. En caso de que no recibas una las Becas AMLO de prepa, el registro se abrirá para el próximo ciclo escolar. Pregunta a los encargados de tu plantel para que te den de alta.

Becaria y becario de Media Superior ��



☝️Si ingresas mal tus datos, el sistema no te permitirá el registro, y te arrojará mensajes como:



"Los datos son incorrectos, por favor verifica e inténtalo más tarde"



Ponte en contacto con tu escuela para actualizar tu información �� pic.twitter.com/fVuweX7l1d — BecasBenito (@BecasBenito) June 30, 2020

Banco Azteca y Bienestar Azteca app, ¿es lo mismo?

No. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que la plataforma electrónica para registrarse es www.bienestarazteca.com.mx. Las aplicaciones de Banco Azteca en Google Play, Play Store o iOS, no son las apps diseñadas para el pago de las Becas Benito Juárez de nivel medio superior.

Es decir, no necesitas descargar la app de Banco Azteca; basta con que ingreses al sitio www.bienestarazteca.com.mx para que realices tu registro.

¿Por qué se satura la página de Bienestar Azteca?

Hasta la fecha el acceso al sitio de Bienestar Azteca ha sido intermitente. La mayoría de los usuarios ha tenido problemas en algún momento para acceder a la página.

Esto se debe a que la página no tiene el suficiente ancho de banda para soportar tantas visitas simultáneas. El miércoles 24 de junio, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que la plataforma de Bienestar Azteca se encuentraba saturada, debido a la alta demanda para acceder al registro.

"Derivado de la gran demanda para acceder a la plataforma electrónica, por el momento se encuentra saturada. Estamos trabajando para ampliar la banda ancha y darte un mejor servicio", informaron las Becas Benito Juárez en sus redes sociales.

Estudiante de Media Superior��



El aviso "Recibimos tu información, en unos días te confirmaremos cuando puedas registrarte" significa que tus datos no coinciden con la información que tenemos en #BecasBenitoJuárez ��



☝️Tu escuela se pondrá en contacto contigo para corroborar. pic.twitter.com/msAn0a04uQ — BecasBenito (@BecasBenito) June 30, 2020

¿Qué puedo hacer si la página está saturada?

Desafortunadamente lo único que puedes hacer en caso de que Bienestar Azteca se sature, es esperar a que los administradores aumenten la capacidad del servidor.

Para evitar que Bienestar Azteca siga saturándose y todos los becarios puedan realizar su registro a la brevedad, te compartimos estos consejos.

No intentes hacer tu registro más de tres veces en un día.

No permanezcas en el sitio web de Bienestar Azteca en caso de que esté saturado.

Si te registraste, pero al concluir tu registro no te apareció el mensaje de "REGISTRO EXITOSO", deberás hacerlo nuevamente hasta que así sea.

Y sobre todo, sé paciente: recuerda que no hay fecha límite para registrarte y que el pago de tu beca está asegurado.

¿Por qué no me puedo registrar en Bienestar Azteca?

Porque no eres becario

No apareces en la lista de beneficiarios de las Becas Benito Juárez para el bimestre marzo-abril y mayo-junio. Para estar seguro de que estás en el listado de las Becas Benito Juárez, consulta con tu plantel escolar.

Porque tus datos son incorrectos

Los datos que estás anotando en la plataforma Bienestar Azteca no coinciden con los datos que proporcionaste para solicitar la Beca Benito Juárez.

En caso de que ya no tengas acceso al correo electrónico o número con el que te registraste con anterioridad, no podrás concluir tu registro. Si éste es tu caso, debes contactar al responsable de becas de tu plantel y proporcionarle tus nuevos datos.

Porque usas caracteres no reconocidos

No uses acentos o caracteres especiales como la Ñ o signos de puntuación en los datos que capturas

Porque hiciste un registro anticipado

Si realizaste un registro anticipado en Bienestar Azteca, es decir antes del día que le tocaba a tu estado, debes comunicarte directamente a Banco Azteca para solucionar tu problema.

Porque la página estásaturada

Becaria y becario de Media Superior��



�� La fotografía es un paso esencial para validar tu identidad.



��Para hacerlo, deber permitir el acceso a tu cámara al iniciar el aplicativo �� pic.twitter.com/dDZP5dfiqi — BecasBenito (@BecasBenito) June 29, 2020

En caso de que aparezcas en la lista de beneficiarios de las Becas Benito Juárez para los bimestres marzo-abril y mayo-junio y tus datos estén correctos (correo y teléfono), pero no puedes hacer tu registro, esto se debe a que la página se encuentra saturada.