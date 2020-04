Becas AMLO: Aprueban reforma constitucional que garantiza estudiar con beca

La reforma constitucional que garantiza el derecho a estudiar con una beca otorgada por el Gobierno Federal, fue aprobada; ésta beneficiará a las y los estudiantes que más lo necesitan, inscritos en cualquier nivel educativo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al respecto, señaló que:

"La reforma garantiza el derecho a estudiar con una beca, otorgada por el gobierno a quienes están cursando en todos los niveles de escolaridad y pertenecen a familias pobres: preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y nivel universitario", dijo.

Elmandatario federal agregó que es un avance importantísimo establecer el Estado de bienestar al país porque:

"Como es reforma constitucional, no van a poder darle marcha atrás en el futuro, porque, toco madera, no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría y así se avanza".