Becas AMLO: Anuncian 30 mil becas para especialidades médicas en el extranjero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció durante la conferencia matutina de este martes un programa de becas para que 30 mil médicos generales estudien especialidades en el extranjero.

De acuerdo con el mandatario federal, el objetivo es impulsar la formación de médicos especialistas en el país.

También dio a conocer que se destinará el presupuesto necesario para este proyectó e instruyó a las secretarías de Salud (SSA) y de Relaciones Exteriores (SRE) para que hagan las gestiones necesarias.

Las becas, explicó, podrían ser administradas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que el principal acuerdo es que, a su regreso al país, los especialistas trabajen en hospitales públicos para que “devuelvan lo que el pueblo les va a dar: la posibilidad de especializarse”.

"Todos los que quieran estudiar especialidades van a tener manera de hacerlo. En el nivel de especialidades no habrá rechazados", dijo.

Agregó: "¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos la capacidad en México, porque no se tiene para atender a todos, van a poder ir a estudiar al extranjero. (…) Es una decisión que hemos tomado para que se deje ese legado de 20, 30 mil especialistas más para antes o a finales de nuestro gobierno o principios del próximo. Que no nos pase hacia adelante lo que estamos ahora padeciendo".

Adicionalmente, el jefe del Ejecutivo comentó que se están creando más de 20 escuelas de medicina en el país y se revisará el actual proceso de aplicación de exámenes de admisión para corregir los errores que pudieran existir.

Déficit de médicos en México

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, por su parte indicó que actualmente el déficit de profesionistas de la salud es de 200 mil médicos, de los cuales 123 mil corresponde a generales y el resto a especialistas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, expuso que al inicio de la epidemia de COVID-19 había menos de 2 mil 500 personas competentes para actuar en el campo clínico considerando las distintas especialidades.

AMLO indicó que ningún médico se quedará sin apoya para especializarse en el extranjero

Resaltó que había pocos especialistas en medicina crítica, neumólogos e inhaloterapeutas, por lo que el Instituto de Salud para el Bienestar implementó el modelo piramidal para optimizar los recursos humanos existentes.