Becaria del IMSS aplica ‘por error’ vitaminas en ojos de bebé de 4 meses

Recientemente se hizo viral en redes sociales un caso en el que ‘por error’ una enfermera becaria de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó gotas de vitaminas en los ojos de un bebé, lo que hizo que se le tiñeran color amarillo. Esto es lo que se sabe hasta el momento en este caso de aparente negligencia.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 4 de enero en la cínica número 8 del IMSS ubicada en El Marqués, Querétaro, y fueron denunciados por la madre de Nico a través de un video difundido en su cuenta de TikTok.

En la grabación –que dura alrededor de 10 minutos- se puede observar a la preocupada madre llorando mientras relata lo sucedido y observa cómo su hijo es atendido.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, este caso se suma al del bebé que murió quemado en hospital de Jalisco por culpa de una incubadora improvisada.

Enfermera becaria pone vitaminas en los ojos a un bebé

Según el relato de la madre, ese día acudió a dicha clínica del IMSS para que le aplicaran las vacunas correspondientes a sus gemelos de 4 meses de edad.

Al llegar a la unidad de medicina familiar ingresó al consultorio número 2, donde fue atendida por la enfermera Patricia Margarita Hernández Vázquez y la interna María Alejandra Gómez Martínez, quien aparentemente es la responsable del ‘error’.

De acuerdo al video que circula en TikTok, la enfermera encargada le dio la indicación a la becaria de que le aplicara gotas de vitamina A a los menores.

La enfermera interna tomó el gotero y aplicó una gota en cada ojo del menor sin saber que debían administrarse por vía oral, por lo que provoco el llanto del menor y que se le tiñeran los ojos de color amarillo. Al percatarse de esto, la mamá de los pequeños preguntó si eso era normal.

“La interna se las aplica pero dándole una gota en cada ojo a mi bebé, me percato de inmediato y le pregunto si eso es normal pues las gotas que le había aplicado eran de consistencia grasosa y el ojo se le pintó de color amarillo a mi bebé; el pobre lloraba desconsolado”, explicó.

Luego de percatarse de lo sucedido, personal médico procedió a realizar un lavado de ojos al bebé para intentar retirarle las gotas de vitamina A que le habían sido aplicadas por la enfermera becaria.

Te puede interesar: Termina en estado vegetativo tras ir a un baño de vapor en Puebla: negligencia médica

Madre, llora desconsolada por negligencia médica

Una doctora le explica que le realizaron un lavado ocular al bebé

“No es posible de veras. Todo mundo me dice que me calme pero ¿cómo me voy a calmar? ¡Tenía mi hijo los ojos todos amarillos!”, se escucha reclamar a la mujer en la grabación.

Posteriormente, una doctora le explica que le realizaron un lavado ocular al bebé y que según las pruebas no mostraba daño en la retina, por lo que sólo sería necesario que continuara con un tratamiento en gotas.

IMSS castiga a enfermera becaria por ‘error’

Luego de los hechos ocurridos, el IMSS Querétaro explicó que el ‘error’ había sido cometido por una enfermera becaria que realizaba su servicio en el área de medicina preventiva, por lo que no se trataba de personal de la dependencia.

La dependencia aseguró que tras lo sucedido la interna había sido removida del servicio de medicina preventiva, sin embargo no aclaró si había sido dada de baja del servicio o si sólo había sido cambiada a otra área.

Acerca de la salud del bebé al que le aplicaron gotas de vitamina A en los ojos, detalló que fue valorado por médicos especialistas en pediatría y oftalmología del Hospital General Regional número 2, quienes descartaron posibles daños.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram