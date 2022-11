Beca Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo depositan el pago de noviembre?

¿Eres beneficiario de la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro y aún no has recibido el pago de noviembre? No te preocupes, aquí te decimos cuál es la fecha exacta en la que deben depositarte el pago de este mes.

Con una publicación en sus redes sociales, la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro dio a conocer que desde el día 13 de noviembre comenzarían a realizarse los depósitos de dinero a todas las cuentas de los beneficiarios de dicho programa.

El monto que se les depositó a sus cuentas fue de $5,258 pesos, monto que tuvo aumento en este año. Si por alguna razón no ha caído tu deposito, contáctate con ellos a través de redes sociales o bien, asistiendo a alguna sucursal del Banco del Bienestar que se encuentre cerca de tu domicilio.

Recordemos que este programa de asistencia social lo echó a andar el poder ejecutivo del país en colaboración y gestión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la finalidad de que todas las personas entre 18 y 29 años que no laboren ni estudien puedan capacitarse durante un año o seis meses en algún trabajo que le agrade o le sea relevante con lo estudiado.

Dentro de la plataforma se dan a conocer las vacantes que existen en tu localidad, municipio o ciudad y que se encuentran divididas dependiendo la rama a la que pertenezcan, al aceptar una de estas, tendrás una entrevista y, de ser aceptado, se te otorgará mensualmente un apoyo de $5258 pesos, es decir, el salario mínimo y seguro social gratuito (IMSS).

En la actualidad, el sistema para poder registrarte e ingresar se encuentra cerrado y al intentar ingresar a la página del programa te lanzará la imagen que se ha cumplido la meta de jóvenes registrados por lo que este programa no se volverá a poner en marcha hasta el siguiente año.

De acuerdo con, Marath Bolaños, quien es Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, así como responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y encargado del Servicio Nacional del Empleo, este programa ha sido un éxito total pues en sus palabras:

“Es un programa inédito en la historia del país que ayuda a jóvenes que más lo requieren. Para mí es un honor encabezar los esfuerzos a nivel nacional ya desde hace dos años y haber superado en 2022 la meta inicial de 2.3 mill. de jóvenes”