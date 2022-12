Beca Benito Juárez: ¿Por qué cerraron el sistema de citas y cuándo se reanuda?

¿Eres de los estudiantes que fueron seleccionados para recibir el apoyo económico que otorga el programa Becas Benito Juárez y no pudiste agendar un espacio para formalizar tu registro? No te preocupes, aquí te decimos la fecha de cuándo se abrirá de nuevo el sistema de citas para terminar tu proceso.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) para todos los estudiantes que resultaron seleccionados y no han concluido su registro presencial deberán esperar la nueva fecha para poder ingresar a la plataforma.

Sin embargo, es importante señalar que esta información es solamente para los beneficiarios de nuevo ingreso de educación media superior de la Ciudad de México y Nuevo León. Según señaló el comunicado, en estas dos entidades las citas ya fueron cubiertas, por lo cual el sistema fue cerrado.

¿Qué hacer si no alcanzaste cita para las becas Benito Juárez 2022?

Si eres beneficiario de nuevo ingreso y no lograste agendar cita, la CNBBJ indicó que no debes preocuparte ya que a partir del domingo 8 de enero de 2023, el sistema de citas será de nuevo abierto con nuevos horarios disponibles.

En cuanto al pago de tu beca, tampoco debes preocuparte, si ya estás en el padrón de beneficiarios y solo debes formalizar tu registro, una vez hecho, recibirás el apoyo correspondiente a los dos primeros bimestres del ciclo escolar 2022-2023 (septiembre-octubre y noviembre-diciembre).

¿Cómo agendar cita Becas Benito Juárez?

El primer paso es ingresar a la siguiente página https://citas.becasbenitojuarez.gob.mx/.

Es importante tener a la mano tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y un correo electrónico.

Una vez en el portal, selecciona el apartado que dice: ‘Agendar cita’.

Tendrás la opción de ubicar la oficina más cercana a tu domicilio:

Captura tu CURP en el espacio correspondiente.

Elige fecha y hora dentro de las opciones disponibles.

Lee las condiciones y confirma tu cita.

Imprime tu acuse con los documentos que se te piden.

El día de tu cita para terminar tu registro de la Beca Benito Juárez deberás llevar todos los documentos que te solicitan, estos deben ser presentados en original y copias, recuerda que deben ser entregados completos, vigentes y en buen estado.

Un dato que debes tomar en cuenta es que si después de generar y agenda tu cita, por alguna razón no puedes acudir, deberás cancelarla por lo menos 24 horas antes, ya que en caso de que no realices este paso y no acudas en la fecha indicada, no podrás generar una cita durante los posteriores 30 días, esto como multa por no avisar y faltar.

