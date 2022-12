Beca Benito Juárez: Extienden el plazo de registro

El tiempo de registro para las becas Benito Juárez, el cual se pretendía que finalizaría el 20 de diciembre, fue extendido hasta el 31 de enero del 2023, esto fue anunciado por el director regional de los programas de Bienestar en Guasave.

Durante su anunció, el director Daniel Hibraím López Armenta, pidió a la población el tener paciencia pues les aseguró que todos podrán ingresar al programa y que nadie se quedará sin el beneficio.

El funcionario destacó que se ha tenido problemas constantes con la plataforma de registro debido al elevado tráfico de solicitantes que acceden a la página. Ante esta situación el encargado de los programas señaló que se ampliará el periodo para que todos puedan realizar su registro.

Señala que la beca Benito Juárez es universal

Hay más de 9 millones de beneficiarios en el programa federal

Hibraím López aseguró que el beneficio “en la modalidad de media superior es universal” y que todos los estudiantes que se encuentren en “una escuela pública de preparatoria tienen derecho a recibir su beca”, y destacó que debido a esta cantidad de beneficiarios es lo que está ocasionando que a nivel nacional haya un tráfico elevado en la plataforma.

“Es un gran número de personas beneficiarias y se amplía para poder desahogar un poco la congestión, ya que todos tratan de completar su proceso o de la incorporación en los primeros días. Entonces, se está ampliando hasta el 31 de enero del próximo año 2023”, señaló.

Igualmente destacó que todo el proceso se realiza en coordinación con las oficinas centrales y que actualmente se atienden a más de 9 millones de beneficiarios con la beca del programa Bienestar, lo que da como resultado a la saturación del sistema. Destacó que tan solo en la región de Guasave “son más de 20 mil becados”.

Igualmente destacó que, como se trata de un proceso que se realiza en toda la república, las oficinas no locales no tienen la capacidad de atender el trámite. “En estos momentos está saturada la página porque están tratando de agendar su cita al mismo tiempo. No lo podemos hacer localmente en la región porque es una plataforma nacional”, dijo.

¿Cómo se solicita la beca Benito Juárez?

Las becas son entregadas una por familia

En La Verdad Noticias te contamos lo necesario para ver si eres candidato al apoyo y como poder solicitarlo. Primero que nada, para solicitar una de las becas Benito Juárez, el gobierno solicitará que cuentes con una Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea (CSI), con la cual se determinará si puede solicitar la ayuda.

Otro punto importante es que los planteles de educación media superior estarán compartiendo un listado de información sobre sus estudiantes inscritos. Para poder completar este paso es necesario ubicar a tu escuela en el programa.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el gobierno federal ha informado que la beca Benito Juárez se otorga por familia y no “por la cantidad de niñas, niños o adolescentes que la conformen”.

