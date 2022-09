Beca Benito Juárez: Esta es la fecha límite para reclamar cobros pendientes.

¿Eres beneficiario de la Beca Benito Juárez de Media Superior y aún tienes cobros pendientes de 2021? Entonces esta información es para ti.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha informado que todos los pagos pendientes de 2021 deberán ser cobrados entre hoy y el jueves 29 septiembre, ya que esa es la fecha límite para dicho trámite. A continuación, te compartimos los detalles.

¿Qué son las Becas Benito Juárez?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las Becas Benito Juárez son parte de los apoyos económicos que brinda el Gobierno de México a estudiantes de diferentes niveles educativos con la finalidad de evitar que abandonen sus estudios y que puedan terminar su educación. De esta forma, los alumnos de bajos recursos pueden ser ayudados para formarse.

¿Cómo saber si tengo cobros pendientes?

Si no sabes con exactitud si tienes algún cobro pendiente de tu beca y si realizas este trámite por medio de Orden de Pago de Banco Azteca, te recomendamos que ingreses con tu CURP en mano a https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y cheques si en Estatus del pago dice 'Pendiente'.

¿Cómo puedo hacer el cobro?

Además, para facilitar este proceso, puedes pedir una cita en el Sistema de Citas, de la Beca Benito Juárez, dando clic aquí. Deberás elegir el trámite 'Recibir mi medio de pago'. Luego te indicarán la fecha y hora de dicha cita, donde deberás presentarte con la documentación requerida.

Recuerda que si no hace el proceso de forma correcta, no se te podrá entregar el apoyo y pasada la fecha del 29 de septiembre, no se podrá hacer nada más. El momento es mil 600 pesos mensuales, aunque se depositan en tres períodos, a lo largo del ciclo escolar.

¿Qué documentos necesito llevar a la Cita?

Para Menores de Edad

Identificación

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

CURP

Documento escolar actual

Identificación vigente con fotografía del tutor o los padres

Comprobante de cita

Para Mayores de Edad

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

CURP

Documento escolar actual

Comprobante de cita

Sistema de Citas de las Becas Benito Juárez

Por otro lado, te mencionamos que cada domingo se abren nuevas fechas en el Sistema de Citas de las Becas Benito Juárez, por lo que es importante que estés al pendiente para que puedas hacer el proceso y consultes la página el día que se indica, para poder encontrar un espacio.

