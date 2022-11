Beca Benito Juárez: Con estos apellidos inicia la entrega de los $3,360 MXN

El 15 de noviembre del presente año se empezaron a realizar los depósitos por la cantidad de $3,360 MXN de la Beca Benito Juárez 2022. Si eres una de las personas a las que ya le llegó el pago de la beca, seguramente estás satisfecho, pero si aún no has recibido una transferencia por el monto antes mencionado, no te preocupes, seguramente aún no es el tu apellido.

Justo como te estamos informando en La Verdad Noticias, el protocolo de los depósitos de esta beca se está basando en que dependiendo de tu apellido será el día en el que la recibas.

Los primeros apellidos en recibir la Beca Benito Juárez de $3,360 MXN

Si eres un padre o tutor que está esperando que su hijo reciba su beca, debes de saber lo siguiente: El 15 de noviembre únicamente recibieron su depósito las personas cuyos apellidos inician con las letras A, B, C y D, posteriormente el 18 se entregaron las becas a las personas cuyos apellidos comienzan con alguna de las letras que se encuentren entre la E y la K.

Ahora, quienes recibirán su Beca Benito Juárez serán los estudiantes los siguientes estudiantes en las siguientes fechas: el miércoles 23 de noviembre se repartirán las becas a a los apellidos que se encuentren entre la L y la P y finalmente el 28 de noviembre será el turno de los colegiales que comiencen su primer apellido entre las letras Q y Z.

Recuerda tener a mano tu tarjeta bancaria y consultar tu saldo por medio de la aplicación del Banco del Bienestar que puedes encontrar de manera gratuita en la Play Store.

¿Dónde puedo checar si ya llegó la Beca Benito Juárez?

Además de conocer las fechas que te acabamos de compartir, para revisar que ya te llegó la Beca Benito Juárez, debes de ingresar con tu CURP al sistema Mi Beca Benito Juárez y consulta tu estatus como becaria o becario.

