Beca Benito Juárez: Cómo usar el Buscador de Estatus para saber si eres beneficiario.

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México a estudiantes de educación básica, media superior y superior para evitar que abandonen sus estudios.

El último periodo para registrarse a esta ayuda económica de 840 pesos mensuales inició el 1 de septiembre y finalizó el 15 del mismo mes. Según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) 285 mil 883 aspirantes concluyeron el proceso de solicitud.

Si tú fuiste de los afortunados que lograron llegar a esta parte del proceso con ayuda de la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea (CSI), es momento de completar uno de los últimos pasos del trámite utilizando el Buscador de Estatus que brinda la Secretaría del Bienestar.

¿Qué es el Buscador de Estatus?

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar, el Buscador de Estatus es una herramienta digital que te permitirá consultar si eres o no beneficiaria o beneficiario de la Beca del Bienestar Benito Juárez.

Al finalizar el registro con su CSI, podrás dirigirte al Buscador de Estatus, que con ayuda de tu Clave Única de Registro de Población (CURP), sabrás tu estatus; de acuerdo al resultado se te indicará una fecha y sede a la que tendrás que asistir para terminar por completo el proceso.

¿Cómo usar el Buscador de Estatus?

Para ingresar solamente necesitas un dispositivo móvil, tablet o computadora con acceso a internet y la CURP del alumno registrado en la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea.

Dirígete a la página oficial del Buscador de Estatus en: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/

Da clic en “Buscar” o en el ícono en forma de “lupa”.

Ingresa tu CURP y asegúrate de que los datos sean correctos (Si no conoces tu Clave Única de Registro de Población o quieres verificar que esté correcta ingresa a https://www.gob.mx/curp/).

Si en este paso el “Buscador” te arroja el mensaje ‘La CURP no se encuentra en el padrón de beneficiarios’, significa que tu registro no fue completado correctamente y no obtendrás los beneficios de la beca.

Si, por el contrario, al ingresar tu CURP el Buscador de Estatus te da acceso, deberán estar en la página web los siguientes datos:

En el recuadro de “Resultados del Padrón de Beneficiarios” debe de aparecer el apartado de “Estatus” como “Activo”.

En el recuadro de “Liquidadora asignada por CCT” se te asignará la institución bancaria en la que recibirás la beca, de acuerdo al programa social del que eres beneficiario, que puede ser “Banco Azteca”, “Banco del Bienestar” o “Telecomm”.

El recuadro de “Modalidad de pago” aparecerá como “Depósito en cuenta”, de acuerdo al programa social del que eres beneficiario en la “App Bienestar Azteca”, “Tarjeta del Bienestar”, “Mesa de Atención Temporal (MAT)” o por “Orden de pago Telecomm”.

En el recuadro de “Becas emitidas” se indicará si el apoyo económico ya fue depositado o si tienes depósitos pendientes por cobrar.

En el recuadro de “Periodo de pago” para saber la fecha del pago.

En el recuadro de “¿Quieres hacer una aclaración?” podrás dar clic en “Mi Beca Benito Juárez” para ponerte en contacto directo.

¿No te registraste a la Beca Benito Juárez?

Si no pudiste concluir con tu registro completo con la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea, para alguna de las Becas del Bienestar del programa de Becas Benito Juárez, lamentablemente los datos que tenías ingresados en la plataforma de la Secretaría del Bienestar, serán cancelados.

Te recomendamos esperar a que se abra la próxima convocatoria de becas y seguir correctamente los pasos de ingreso para poder ser beneficiario.