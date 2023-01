Beca Benito Juárez 2023: Esta es la fecha límite para registrarte en la CDMX.

¿Eres estudiante de Educación Media Superior en la Ciudad de México (CDMX) y no has podido hacer el registro para recibir la Beca Benito Juárez 2023? No te preocupes, aquí te decimos cuándo es la fecha límite para realizar este trámite.

Por medio de sus redes sociales oficiales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez señaló que la atención a los beneficiarios se reanudaría del miércoles 18 al lunes 23 de enero en la macro sede, ubicada en Chivatito #160, colonia Molino del Rey, alcaldía Miguel Hidalgo.

Trámite gratuito

De igual manera, es importante que sepas que la atención en la sede de Xochimilco, ubicada en Antiguo Camino a Xochimilco, será suspendida de momento. Las autoridades afirmaron que todos los becarios de nuevo ingreso y continuidad serán atendidos, además de recordar que este trámite es gratis y sin intermediarios.

Las fechas para tramitar la Beca Benito Juárez en la CDMX son:

Miércoles 18 de enero de 2023: Alumnos del CCH Oriente y Prepa 1.

Jueves 19 de enero de 2023: Alumnos con apellidos de la A a la G del CCH Vallejo.

Viernes 20 de enero de 2023: Alumnos con apellidos de la H a la Z del CCH Vallejo.

Sábado 21 de enero de 2023: Alumnos de la Prepa 4.

Lunes 23 de enero de 2023: Alumnos del CCH Sur y Prepa 2.

Los interesados presenten su credencial de estudiante, además de un comprobante de domicilio, acta de nacimiento y si son menores de edad, deben acudir acompañados de su padre o tutor.

