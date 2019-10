Bebé muere a los 8 días de nacido por mal diagnóstico médico en Coahuila 

A tan solo ocho días de haber nacido, un bebé perdió la vida por un aparente choque mixto, probable cardiopatía congénita y lesión renal, a pesar que al nacer los médicos señalaron que se encontraba en perfecto estado de salud.

David Rodríguez, padre del menor denunció a la pediatra y a quien resulte responsable por la muerte de su hijo.

El padre del bebé señaló que el bebé nació en una clínica particular de Monclova, Coahuila, el pasado 1 de octubre donde fue atendido por la pediatra Patricia Rojas.

La médico informó que a los papás que el recién nacido no presenta alguna anomalía congénita ni enfermedades, por lo que podría ir tranquilo a casa, sin embargo, el sufrimiento vino una semana después.

“Me dijo que estaba normal, que no había nada de que preocuparnos pero yo lo llevé con otro pediatra y me dijo que no estaba bien, le mandó hacer estudio y nos sugirió internarlos porque presentaba cosas que no eran normales”, detalló el padre para un medio local.