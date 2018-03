Agencias / Diario La Verdad Puebla.- ¡Basta! Desaparece Claudia niña nahua trabajaba de niñera en Puebla Los padres de Carolina acudieron a la Procuraduría General de Justicia (PGR) para denunciar su desaparición pero las autoridades les pidieron regresaran al otro día para abrir un caso y entregar fotografías y datos, sin embrago, no se emitió ninguna Alerta Ámber. La joven nahua de 15 años, Claudia Carolina Romero Acatécatl, desapareció el sábado 16 de septiembre en la zona exclusiva de Angelópolis, Puebla, cuando se dirigía por su pago del trabajo de niñera que desempeñaba; hasta el momento no se ha lanzado ninguna Alerta Ámber. Claudia trabajaba como niñera de tiempo completo por 50 pesos diarios en el fraccionamiento Concepción de la Luz, lugar conocido por ser la zona habitacional para la clase alta de la ciudad de Puebla. El 16 de septiembre, la joven salió de su casa en la colonia El Molinito alrededor de las 15:30 horas para cobrar lo de su semana pero, según un comunicado, los guardias de la entrada no la dejaron pasar por ser menor de edad a pesar de estar trabajando allí durante un tiempo. Al no regresar a casa, Eustaquia Lucía Acatécatl Xotlanihua, madre de la menor, salió a buscarla y durante su camino varios vecinos le confirmaron haber visto pasar a Claudia, incluso en la caseta de vigilancia del fraccionamiento se le informó que la joven habló por teléfono con su jefa quien le dijo que no tenía dinero para pagarle porque no había ido al banco. Parece ser que los últimos en ver a la adolescente fueron los guardias del fraccionamiento. Los padres de Carolina acudieron a la Procuraduría General de Justicia (PGR) para denunciar su desaparición pero las autoridades les pidieron regresaran al otro día para abrir un caso y entregar fotografías y datos, sin embrago, no se emitió ninguna Alerta Ámber. Para cuando los padres regresaron, las autoridades seguían sin tener ninguna información sobre el paradero de la Claudia Carolina; una de las respuestas que obtuvieron fue que buscarían “a ver si no estaba con el novio”. Pedro “N”, de 19 años, novio de la joven desde hace un año, contaba con antecedentes de violencia pero había obtenido permiso para visitar a la joven en su casa. “Si era un poco violento, lo reconozco, sí era violento, pero ya había yo hablado con él para que cambiara porque si no ya no iba a querer que estuviera con mi hija, pero pasó”, dijo Eustaquia Acatécatl para e-consulta. La madre de la joven nahua asegura haber recibido una llamada de un número desconocido en la que escuchaba la voz de una mujer que le decía “mamá, mamá” y otras dos voces más, una de hombre y otra de mujer; de dicha llamada no existe registro de número ni solicitud de rescate. El martes 19 de septiembre ocurrió el sismo que provocó graves daños en la Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Puebla por lo que la atención de las autoridades se enfocó en este suceso dejando de lado la búsqueda de Claudia Carolina. La familia de la joven nahua se amparó con una organización social poblana llamada Frente Oriente, quienes señalaron que este es un ejemplo de la situación que viven miles de mujeres trabajadoras que sufren explotación infantil y laboral, discriminación, violencia, desapariciones y muerte. Según el comunicado enviado por Frente Oriente hasta el momento no se ha emitido una Alerta Ámber para encontrar a Claudia Carolina.

Te puede interesar