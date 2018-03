Barrales registra precandidatura por la CDMX

La aspirante se dijo convencida de que el PRD "es la mejor alternativa" para la capital del país.

Alejandra Barrales se registró este domingo como precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para contender a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ante la delegación estatal de la Ciudad de México, Barrales Magdaleno presentó su solitiud, registro que concluyó a las 10:20 de la mañana de este domingo, cumpliendo con todos los requisitos.La precandidata reconoció que el partido emprende un nuevo reto importante, "no tengo duda de que una vez obtenida la candidatura vamos a ganar la Jefatura de Gobierno". De acuerdo con la aspirante, el PRD "es el partido más democrático que existe en el país". El presidente perredista en la CDMX, Raúl Flores, reconoció a Barrales como la artífice del Frente Ciudadano por México y recalcó "no hemos hecho ningún acto de ilegalidad, no simulamos ningún proceso, no hicimos contiendas artificiales, se registran con la certeza de que no están haciendo fraudes anticipados".