Barco de Pemex se hunde en las costas de Oaxaca (VIDEO)

En las redes ha comenzado a circula un video donde se puede ver que una embarcación de Petróleos Mexicanos (Pemex) se hunde en el embarcadero en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, entre las palabras de inquietud se ha grabado un video del momento exacto del hundimiento.

Este incidente ha ocurrido por la madrugada de este domingo, 15 de diciembre y es que embarcación de la flotilla de Petróleos Mexicanos se hundió sin indicios aparente, por lo que causó un gran asombro entre los presentes en el muelle número seis en Salina Cruz, Oaxaca.

Esta madrugada se hundió una embarcación de @Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, sin que hasta el momento se conozcan las causas pic.twitter.com/hGqyFYjqVO — vιcтor gaмвoa arzola (@gamboa_arzola) December 15, 2019

BARCO DE PEMEX HUNDIDO

Después de una investigación preliminar se dio a conocer que el motivo por el cual la embarcación, que es una lancha Pemex 388, se hundió en el muelle de Salina Cruz a causa de una falla mecánica que había presentado, sin embargo las autoridades no han dado a conocer más datos al respecto.

Barco de Pemex se hunde en las costas de Oaxaca (VIDEO)

Al lugar del incidente llegó Personal de Protección al Medio Ambiente adscrito a la zona naval quien comenzó los trabajos de supervisó del lugar donde el barco de Pemex se hundió y debido a que pertenece a la petrolera comenzaron a verificar que no hubiera algún tipo de contaminación de la zona marítima.

Así mismo, la petrolera mexicana no ha emitido ninguna información al respecto, pero se sabe que fue debido a que el muelle tiene poca profundidad, el barco no pudo hundirse por completo y no dejó algún herido o alguna víctima mortal que lamentar.

Te puede interesar: Revirtió administración de AMLO caída de PEMEX; calificadoras tendrán datos positivos

Sin embargo, las autoridades de Pemex se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar cuál es con precisión la causa del hundimiento de la embarcación de Petróleos Mexicanos, el cual no dejó daños ambientales, más que solo pérdidas materiales con respecto al mismo barco.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana